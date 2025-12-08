Sallai Roland döbbenetes prémiumért küzd élete egyik legnehezebb meccsén

Két török bajnoki rangadón nem játszhatott egy kiállítását követő eltiltása miatt, de Sallai Roland kedden (21.00) visszatérhet a Galatasaray csapatába. A török bajnokság címvédője és egyben jelenlegi éllovasa a Monaco vendége lesz a Bajnokok Ligája hatodik fordulójában. A sokoldalú magyar futballistát megváltóként várta vissza edzője, Okan Buruk, aki – már nem először – új (kényszer)poszton vetné be a jolly joker Sallait.

Okan Buruk vezetőedző (balra) megint új pozícióban dobja mély vízbe Sallai Rolandot Fotó: Anadolu via AFP

A Galata nélküle is jól vette az akadályokat (idegenbeli 1-1 a Fenerbahce elleni isztambuli derbin, majd hazai 3-2 a Samsunspor ellen), de a francia topligában hetedik Monaco nagyobb falatnak ígérkezik a BL-ben. Legalábbis lyukas védelemmel, mert Okan Buruknak több helyen toldoznia-foldoznia kell ezt a fontos csapatrészt. A jobbhátvéd posztjára nyáron éppen a Monacótól (31 millió euróért, azaz 11,9 milliárd forintért) igazolt Wilfried Singo alighogy nagy nehezen bejátszotta magát a kezdőcsapatba, megsérült, idén már aligha játszik. Kézenfekvő lenne, hogy a szezon elején a védelem jobb oldalán bevetett Sallai újra ott szerepeljen – csakhogy a balhátvédeknél még nagyobb a vészhelyzet. Ismail Jakobs szintén sérült; a cseréjének szánt Eren Elmalit fogadási csalás miatt eltiltották; a harmadik választásként szóba jöhető Kazimcan Karatast pedig nem nevezték a BL-keretbe.

Sallai Roland balhátvédként térhet vissza a BL-ben

A megoldás: a támadó szélsőként már mindkét oldalon bevetett, és jobbhátvédként is megbízható teljesítményt nyújtott Sallaira ezúttal balhátvédként vár embert próbáló feladat. A jobbhátvéd szerepkörére most az általában belső védőként bevetett Davinson Sánchez kényszerül, míg őt a középpályáról egy sorral hátrébb vezényelt Mario Lemina helyettesítheti Abdülkerim Bardakci mellett.

A viharvert összeállításban pályára lépő Galatasaray eddig három győzelmet aratva a 14. helyen áll a BL-főtáblán, és a kulcsfontosságú monacói meccsen nagy lépést tehet a továbbjutás felé. Ennek érdekében az isztambuli sztárklub vezetői sajtóhírek szerint egymillió eurós (383 millió forint) külön prémiumot ajánlottak föl a csapatnak, újabb siker esetére.

A Bajnokok Ligája állása: Arsenal 15 pont; Paris Saint-Germain 12 (19-8); Bayern München 12 (15-6); Internazionale 12 (12-3); Real Madrid 12 (12-5); ...14. Galatasaray 9; ...23. Monaco 6.