Nincs bocsánat, Sallai Roland nagyon rossz hírt kapott

Nehéz időszkot él meg Sallai Roland, a török Galatasaray és a magyar válogatott labdarúgója. Az Írország ellen a 96. percben eldőlt világbajnoki selejtező (2-3) sokkoló csalódása után, klubja első bajnoki meccsén (3-2 a Genclerbiligi ellen) egy durván szabálytalankodó ellenfele majdnem eltörte a lábát, a 94. percben mégis őt állították ki egy véletlen fejberúgásért. A hétfői, Fenerbahce elleni isztambuli derbit (1-1) ezért ki kellett hagynia, de ő és a Galata is abban reménykedett, hogy a két meccsre szóló eltiltásának második felét megússza. Csakhogy nem így történt.

Sallai Roland legkorábban a jövő keddi, monacói BL-meccsen játszhat újra a Galatasarayban Fotó: Anadolu via AFP

Okan Buruk vezetőedző szinte minden poszton hasznosan játszó magyar légiósának eredeti fegyelmi büntetését a fellebbezés után is helybenhagyták. Ez egyben azt jelenti, hogy Sallai a csapata újabb, pénteki (18.00, tv: Sport 2) rangadóján sem léphet pályára, amikor a török Super Lig címvédője az ötödik helyezett Samsunsport fogadja.

Sallai Rolandra megint új poszt vár?

Az eredetileg szélső támadó Sallait a szezon java részében jobbhátvédként szerepeltette a Galata edzője. Már éppen visszatérhetett volna kedvenc posztjára, amikor különböző okok miatt a védelem bal oldalán lépett fel vészhelyzet, így Okan Buruk vélhetően oda szánja majd, amint letölti az eltiltását. A 64-szeres válogatott Sallai Roland ebben a szezonban eddig 18 tétmeccsen játszott a Galatasarayban (ezeken három gólpasszt adott); 14-szer jobbhátvédként, kétszer balszélsőként, egyszer-egyszer pedig jobb oldali középpályásként és jobbszélsőként kapott helyet a Bajnokok Ligája-főtáblás török sztárcsapatban.

A török bajnokság állása: Galatasaray 33 pont; Fenerbahce 32; Trabzonspor 31; Göztepe 26; Samsunspor 25.

Sallai Roland kiállítása: