RETRO RÁDIÓ

Arne Slot igazat mondott, Szoboszlai és Kerkez a kezdőcsapatban

A világbajnoki pótselejtezők után minden szem az angol bajnokságra szegeződik. A Liverpool-Nottingham mérkőzés előtt Arne Slot elmondta, hogy Florian Wirtz, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatt nem lesz bevethető, így Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd poszton játszik ma.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Módosítva: 2025.11.22.
Liverpool Szoboszlai Dominik Nottingham

Az ide utolsó válogatottszünet után ismét az angol labdarúgó-bajnokság kerül a fókuszba. A Premier Leauge 12. fordulójában Liverpool-Nottingham Forest (16:00, Tv: Spíler 1) mérkőzést rendeznek, amely kulcsfontosságú Arne Slot csapatának, hiszen a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzéséből ötöt elveszített az angol rekordbajnok, így itt lenne az ideje a javításra. A holland vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, Florian Wirtz, Conor Bradly és Jeremie Frimpong játékára sem számíthat sérülés miatt, ezért Szoboszlai Dominikre ismét a jobbhátvéd szerepkör vár a mai mérkőzésen. 

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kap szerepet a Liverpool-Nottingham mérkőzésen
Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kap szerepet a Liverpool-Nottingham mérkőzésen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A mérkőzés előtt azonban a "Vörösök" szurkolói a közösségi oldalaikon borultak ki , mivel nem közvetíti a Liverpool meccsét egyetlen brit televízió sem. Sem a Sky Sport sem a TNT Sports nem választotta ki Szoboszlaiék meccsét, ezért az Egyesült Királyságban kizárólag írott tudósítás formájában lehet követni a mérkőzést. 

Liverpool-Nottingham: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban

Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez - Jones, Mac Allister, Gravenberch - Salah, Gakpo - Isak.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu