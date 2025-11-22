Arne Slot igazat mondott, Szoboszlai és Kerkez a kezdőcsapatban
A világbajnoki pótselejtezők után minden szem az angol bajnokságra szegeződik. A Liverpool-Nottingham mérkőzés előtt Arne Slot elmondta, hogy Florian Wirtz, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatt nem lesz bevethető, így Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd poszton játszik ma.
Az ide utolsó válogatottszünet után ismét az angol labdarúgó-bajnokság kerül a fókuszba. A Premier Leauge 12. fordulójában Liverpool-Nottingham Forest (16:00, Tv: Spíler 1) mérkőzést rendeznek, amely kulcsfontosságú Arne Slot csapatának, hiszen a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzéséből ötöt elveszített az angol rekordbajnok, így itt lenne az ideje a javításra. A holland vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, Florian Wirtz, Conor Bradly és Jeremie Frimpong játékára sem számíthat sérülés miatt, ezért Szoboszlai Dominikre ismét a jobbhátvéd szerepkör vár a mai mérkőzésen.
A mérkőzés előtt azonban a "Vörösök" szurkolói a közösségi oldalaikon borultak ki , mivel nem közvetíti a Liverpool meccsét egyetlen brit televízió sem. Sem a Sky Sport sem a TNT Sports nem választotta ki Szoboszlaiék meccsét, ezért az Egyesült Királyságban kizárólag írott tudósítás formájában lehet követni a mérkőzést.
Liverpool-Nottingham: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban
Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez - Jones, Mac Allister, Gravenberch - Salah, Gakpo - Isak.
