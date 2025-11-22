Arne Slot igazat mondott, Szoboszlai és Kerkez a kezdőcsapatban

Az ide utolsó válogatottszünet után ismét az angol labdarúgó-bajnokság kerül a fókuszba. A Premier Leauge 12. fordulójában Liverpool-Nottingham Forest (16:00, Tv: Spíler 1) mérkőzést rendeznek, amely kulcsfontosságú Arne Slot csapatának, hiszen a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzéséből ötöt elveszített az angol rekordbajnok, így itt lenne az ideje a javításra. A holland vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, Florian Wirtz, Conor Bradly és Jeremie Frimpong játékára sem számíthat sérülés miatt, ezért Szoboszlai Dominikre ismét a jobbhátvéd szerepkör vár a mai mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kap szerepet a Liverpool-Nottingham mérkőzésen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A mérkőzés előtt azonban a "Vörösök" szurkolói a közösségi oldalaikon borultak ki , mivel nem közvetíti a Liverpool meccsét egyetlen brit televízió sem. Sem a Sky Sport sem a TNT Sports nem választotta ki Szoboszlaiék meccsét, ezért az Egyesült Királyságban kizárólag írott tudósítás formájában lehet követni a mérkőzést.

Liverpool-Nottingham: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban

Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez - Jones, Mac Allister, Gravenberch - Salah, Gakpo - Isak.