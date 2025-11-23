RETRO RÁDIÓ

Liverpoolban rettegnek, Szoboszlai Dominik leléphet a kudarcok miatt

Egyre sötétebb az ég Liverpool felett. A „Vörösök” 3-0-s vereséget szenvedtek a Nottingham Foresttől hazai pályán, ami újabb kétségeket vet fel a szurkolóknál. Azonban van egy dolog, ami miatt a rekordbajnok drukkerei a legjobban aggódnak: Szoboszlai Dominik elvesztése.

Szoboszlai Dominik Real Madrid Liverpool FC

A Premier Leauge 12. fordulójában a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az Anfield Roadon. Jeremie Frimpong és Conor Bradley sérülése miatt Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként játszotta végig a mérkőzést. A meccs után a Liverpoollal foglalkozó angol szakportálok erősen bírálták a hazaiak újabb sikertelenségét. A magyar válogatott csapatkapitánya tűnt ki egyedül a sorból, ő kapta a legjobb értékeléseket az angol oldalakon. Ezt viszont a „Vörösök” szurkolói is érzik, ami miatt egyre nagyobb az aggodalom: úgy vélik, Szoboszlai Dominiknak lassan elege lehet, élni fog a Real Madrid ajánlatával, és távozik.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként végigjátszotta a Liverpool-Nottingham mérkőzést
Fotó: Catherine Ivill – AMA

Szoboszlai miatt aggódnak a szurkolók

Egyre több kétségbeesett szurkoló van Liverpoolban. Az angol rekordbajnok a szezon előtt még címvédésről álmodozott, ám ez most nagyon távolinak tűnik. A „Vörösök” szurkolói az X-en ismét kifakadtak, többen Szoboszlai miatt aggódnak. Az utóbbi napokban ugyanis egyre több hír érkezett arról, hogy a Real Madrid komoly ajánlatot fog tenni a magyar válogatott játékosért, amit persze a liverpooli drukkerek egyáltalán nem akarnak. 

Arne Slot lehet a bűnbak, ha Szoboszlait kivásárolják

Az angol drukkerek a sorozatos vereségek miatt a klub vezetőedzőjét, Arne Slotot hibáztatják. Szerintük Szoboszlait nem megfelelő pozícióban játszatja a holland szakember, emiatt sem érzi jól magát Liverpoolban a magyar sztár. 

Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb formában lévő támadó középpályásunk! Látni őt jobb hátvédként egyszerűen nem tűnik helyesnek számomra

– írta az egyik kommentelő. 

Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes a Liverpoollal, ez a harmadik idénye a klubnál, amellyel tavasszal bajnoki címet nyert.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
