RETRO RÁDIÓ

„Arne Slot ezt nem tudja megoldani” – a liverpooli edző kirúgására számítanak

Pocsék formát mutat az FC Liverpool. A walesi válogatott egykori labdarúgója szerint Arne Slot nem lesz képes megoldani a helyzetet.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.11.24. 07:30
Módosítva: 2025.11.24. 12:56
Liverpool Premier League Arne Slot

A walesi válogatott korábbi középhátvédje, Ashley Williams nem hiszi, hogy Arne Slot képes lesz megfordítani a Liverpool „szekerét”. A Premier League címvédője szombaton 3-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Nottingham Foresttől, és ezzel a 11. helyre csúszott vissza a tabellán. A Vörösök az utóbbi hét tétmérkőzésükön hat vereséget szenvedtek, vagyis folyamatosan egyre rosszabb a helyzet.

Arne Slot a Liverpool edzője
Arne Slot egyre nagyobb bajban van Fotó: Peter Byrne – PA Images

Arne Slot menesztése elkerülhetetlen?

Williams a BBC Sport Final Score című műsorában azt mondta, már aggódik Slot jövője miatt.

Már nem vagyok biztos benne, hogy Arne Slot képes megoldani ezt a helyzetet a Liverpoolban. Nézd meg, mennyit változtattak, milyen jó játékosokat hoztak a nyáron. Arra gondoltam, hogy velük megvédik a címüket, újra elsők lesznek, de egyáltalán nem így történt. Nem tudom, hogy ez válság-e, de az biztos, hogy hét mérkőzésből hat vereség komoly problémát jelent. Arne Slotnak most kezd kicsúszni a talaj a lába alól. Ez Jürgen Klopp csapata volt, ő megpróbált változtatni, 450 millió fontot költött új játékosokra, és ez visszafelé sült el

 – mondta Williams, akit a Liverpool Echo idézett.

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a Vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz- izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu