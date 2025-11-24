„Arne Slot ezt nem tudja megoldani” – a liverpooli edző kirúgására számítanak
Pocsék formát mutat az FC Liverpool. A walesi válogatott egykori labdarúgója szerint Arne Slot nem lesz képes megoldani a helyzetet.
A walesi válogatott korábbi középhátvédje, Ashley Williams nem hiszi, hogy Arne Slot képes lesz megfordítani a Liverpool „szekerét”. A Premier League címvédője szombaton 3-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Nottingham Foresttől, és ezzel a 11. helyre csúszott vissza a tabellán. A Vörösök az utóbbi hét tétmérkőzésükön hat vereséget szenvedtek, vagyis folyamatosan egyre rosszabb a helyzet.
Arne Slot menesztése elkerülhetetlen?
Williams a BBC Sport Final Score című műsorában azt mondta, már aggódik Slot jövője miatt.
Már nem vagyok biztos benne, hogy Arne Slot képes megoldani ezt a helyzetet a Liverpoolban. Nézd meg, mennyit változtattak, milyen jó játékosokat hoztak a nyáron. Arra gondoltam, hogy velük megvédik a címüket, újra elsők lesznek, de egyáltalán nem így történt. Nem tudom, hogy ez válság-e, de az biztos, hogy hét mérkőzésből hat vereség komoly problémát jelent. Arne Slotnak most kezd kicsúszni a talaj a lába alól. Ez Jürgen Klopp csapata volt, ő megpróbált változtatni, 450 millió fontot költött új játékosokra, és ez visszafelé sült el
– mondta Williams, akit a Liverpool Echo idézett.
A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a Vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz- izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre