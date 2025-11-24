„Arne Slot ezt nem tudja megoldani” – a liverpooli edző kirúgására számítanak

A walesi válogatott korábbi középhátvédje, Ashley Williams nem hiszi, hogy Arne Slot képes lesz megfordítani a Liverpool „szekerét”. A Premier League címvédője szombaton 3-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Nottingham Foresttől, és ezzel a 11. helyre csúszott vissza a tabellán. A Vörösök az utóbbi hét tétmérkőzésükön hat vereséget szenvedtek, vagyis folyamatosan egyre rosszabb a helyzet.

Arne Slot egyre nagyobb bajban van Fotó: Peter Byrne – PA Images

Arne Slot menesztése elkerülhetetlen?

Williams a BBC Sport Final Score című műsorában azt mondta, már aggódik Slot jövője miatt.

Már nem vagyok biztos benne, hogy Arne Slot képes megoldani ezt a helyzetet a Liverpoolban. Nézd meg, mennyit változtattak, milyen jó játékosokat hoztak a nyáron. Arra gondoltam, hogy velük megvédik a címüket, újra elsők lesznek, de egyáltalán nem így történt. Nem tudom, hogy ez válság-e, de az biztos, hogy hét mérkőzésből hat vereség komoly problémát jelent. Arne Slotnak most kezd kicsúszni a talaj a lába alól. Ez Jürgen Klopp csapata volt, ő megpróbált változtatni, 450 millió fontot költött új játékosokra, és ez visszafelé sült el

– mondta Williams, akit a Liverpool Echo idézett.

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.