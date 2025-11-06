Aggódnak a szurkolók, Szoboszlai eladta magát a Real Madridnak?

A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a keddi BL-rangadón, Szoboszlai Dominik pedig végig a pályán volt, és a mezőny legjobbjai közé tartozott. A magyar válogatott csapatkapitánya négy alkalommal is kapura lőtt, folyamatosan veszélyt jelentett a madridi kapura, és Alexis Mac Allister győztes fejesgólját is ő készítette elő. A lefújás után szinte azonnal beindult a lavina. A madridi drukkerek ellepték a közösségi médiát, és próbálták rávenni a klubot, hogy tegyen lépéseket Szoboszlai megszerzéséért.

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool–Real Madrid rangadó legjobbja (Fotó: Liverpool FC / Getty Images)

Szoboszlait akarják a Real-drukkerek

A kommentek között ilyenek sorakoznak:

Pont ilyen középpályásra van szükségünk

– írta az egyik Real Madrid-szurkoló.

Ő az, akit régóta keresünk

– kommentelte egy másik drukker.

Miközben a madridi tábor rajong, Liverpoolban egészen más hangulat uralkodik. A vörösök szurkolói attól tartanak, hogy a Real Madrid valóban megpróbálja kivásárolni a középpályást, és pánikszerű kommentekkel kérik a klubvezetést, hogy minél előbb hosszabbítsanak vele szerződést.

Szoboszlai Dominik hosszú távú szerződésének meghosszabbítása elképesztően fontos. 25 évesen ebben a szezonban vált a világ egyik legkomplettebb középpályásává. Pontosan az ilyen játékosokért fizet a Real Madrid 100 millió fontot vagy még többet.

Tying down Dominik Szoboszlai to a long-term contract is so, so important.



At 25, this season has seen him develop into one of the most complete midfielders on the planet. This is the kind of midfielder Real Madrid buy for £100M+.



He’ll be the captain one day as well. https://t.co/ItLqO1lP8M — CounterPressers (@CounterPressers) November 1, 2025

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása folyamatban van

Az átigazolási hírekben mindig jól értesült Fabrizio Romano saját podcastjében arról beszélt, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberch-el is szerződést hosszabbítana. Bár mindkét középpályás 2028-ig érvényes megállapodással rendelkezik, a klub már most lépne. Gravenberch ugyan a BL-meccs előtt azt mondta, még nem tárgyaltak vele, Romano pedig hozzátette: egyelőre nincs kész ajánlat, de a Liverpool vezetése hamarosan asztalhoz ül velük – írta a This Is Anfield.