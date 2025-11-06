Aggódnak a szurkolók, Szoboszlai eladta magát a Real Madridnak?
A Real Madrid-drukkerek már kinézték maguknak a Liverpool magyar középpályását. Szoboszlai Dominik gólpassza és remek játéka után a madridiak őt akarják, a liverpooli szurkolók pedig könyörögnek a klubnak, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a szerződését.
A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a keddi BL-rangadón, Szoboszlai Dominik pedig végig a pályán volt, és a mezőny legjobbjai közé tartozott. A magyar válogatott csapatkapitánya négy alkalommal is kapura lőtt, folyamatosan veszélyt jelentett a madridi kapura, és Alexis Mac Allister győztes fejesgólját is ő készítette elő. A lefújás után szinte azonnal beindult a lavina. A madridi drukkerek ellepték a közösségi médiát, és próbálták rávenni a klubot, hogy tegyen lépéseket Szoboszlai megszerzéséért.
Szoboszlait akarják a Real-drukkerek
A kommentek között ilyenek sorakoznak:
Pont ilyen középpályásra van szükségünk
– írta az egyik Real Madrid-szurkoló.
Ő az, akit régóta keresünk
– kommentelte egy másik drukker.
Miközben a madridi tábor rajong, Liverpoolban egészen más hangulat uralkodik. A vörösök szurkolói attól tartanak, hogy a Real Madrid valóban megpróbálja kivásárolni a középpályást, és pánikszerű kommentekkel kérik a klubvezetést, hogy minél előbb hosszabbítsanak vele szerződést.
Szoboszlai Dominik hosszú távú szerződésének meghosszabbítása elképesztően fontos. 25 évesen ebben a szezonban vált a világ egyik legkomplettebb középpályásává. Pontosan az ilyen játékosokért fizet a Real Madrid 100 millió fontot vagy még többet.
Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása folyamatban van
Az átigazolási hírekben mindig jól értesült Fabrizio Romano saját podcastjében arról beszélt, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberch-el is szerződést hosszabbítana. Bár mindkét középpályás 2028-ig érvényes megállapodással rendelkezik, a klub már most lépne. Gravenberch ugyan a BL-meccs előtt azt mondta, még nem tárgyaltak vele, Romano pedig hozzátette: egyelőre nincs kész ajánlat, de a Liverpool vezetése hamarosan asztalhoz ül velük – írta a This Is Anfield.
