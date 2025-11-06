RETRO RÁDIÓ

Aggódnak a szurkolók, Szoboszlai eladta magát a Real Madridnak?

A Real Madrid-drukkerek már kinézték maguknak a Liverpool magyar középpályását. Szoboszlai Dominik gólpassza és remek játéka után a madridiak őt akarják, a liverpooli szurkolók pedig könyörögnek a klubnak, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a szerződését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 08:30
Módosítva: 2025.11.06. 12:16
A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a keddi BL-rangadón, Szoboszlai Dominik pedig végig a pályán volt, és a mezőny legjobbjai közé tartozott. A magyar válogatott csapatkapitánya négy alkalommal is kapura lőtt, folyamatosan veszélyt jelentett a madridi kapura, és Alexis Mac Allister győztes fejesgólját is ő készítette elő. A lefújás után szinte azonnal beindult a lavina. A madridi drukkerek ellepték a közösségi médiát, és próbálták rávenni a klubot, hogy tegyen lépéseket Szoboszlai megszerzéséért.

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool-Real Madrid rangadó legjobbja
Szoboszlai Dominik lett a Liverpool–Real Madrid rangadó legjobbja (Fotó: Liverpool FC / Getty Images)

Szoboszlait akarják a Real-drukkerek

 A kommentek között ilyenek sorakoznak:

Pont ilyen középpályásra van szükségünk

– írta az egyik Real Madrid-szurkoló. 

Ő az, akit régóta keresünk

– kommentelte egy másik drukker.

Miközben a madridi tábor rajong, Liverpoolban egészen más hangulat uralkodik. A vörösök szurkolói attól tartanak, hogy a Real Madrid valóban megpróbálja kivásárolni a középpályást, és pánikszerű kommentekkel kérik a klubvezetést, hogy minél előbb hosszabbítsanak vele szerződést.

Szoboszlai Dominik hosszú távú szerződésének meghosszabbítása elképesztően fontos. 25 évesen ebben a szezonban vált a világ egyik legkomplettebb középpályásává. Pontosan az ilyen játékosokért fizet a Real Madrid 100 millió fontot vagy még többet.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása folyamatban van

Az átigazolási hírekben mindig jól értesült Fabrizio Romano saját podcastjében arról beszélt, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberch-el is szerződést hosszabbítana. Bár mindkét középpályás 2028-ig érvényes megállapodással rendelkezik, a klub már most lépne. Gravenberch ugyan a BL-meccs előtt azt mondta, még nem tárgyaltak vele, Romano pedig hozzátette: egyelőre nincs kész ajánlat, de a Liverpool vezetése hamarosan asztalhoz ül velük – írta a This Is Anfield.

 

