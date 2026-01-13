„Mosolyogj már egy kicsit” – Szoboszlait számonkérte Erling Haaland

Minden szempontból Szoboszlai Dominikről szólt a hétfő esti Liverpool-Barnsley mérkőzés az FA-kupa harmadik fordulójában. A papíron jóval esélyesebb hazaiak magabiztosan, 4-1-re legyőzték a harmadosztályú vendégeket, amelyhez a magyar klasszis egy távoli bombagóllal járult hozzá. Mégsem a kivételes találata, hanem a szokatlanul visszafogott gólöröme váltotta ki a legnagyobb visszhangot: Szoboszlainak még világsztár barátja is üzent ez ügyben.

Szoboszlai Dominiknak barátja is üzent a fantasztikus gól után Fotó: MB Media

Mosolyt követel Szoboszlai-barátja

A Manchester City gólvágója, a norvég Erling Haaland – aki köztudottan szoros barátságot ápol a magyar középpályással – is figyelemmel kísérte a rivális találkozóját, és Szoboszlai szépségdíjas gólja után a közösségi médiában üzent:

Micsoda gól, Dominik, mosolyogj már egy kicsit

– fogalmazott a Premier League góllövőlistájának éllovasa, mert Szoboszlai arcán a találat után semmiféle érzelem nem tükröződött.

📲 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland on Snapchat after Dominik Szoboszlai's golazo last night. pic.twitter.com/XAxJLtRdj7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 13, 2026

Nem csupán egykori csapattársa, hanem a szurkolók is hevesen reagáltak a történtekre. Többen flegmának, sőt önelégültnek bélyegezték a magyar játékos viselkedését:

„Miért ilyen arrogáns egy harmadosztályú csapat ellen?” – írta az egyik szurkoló.

Érdekesség, hogy Szoboszlai gólját a csapattársak is visszafogottan ünnepelték. Mac Allister például kifejezetten mérgesnek tűnt valamiért, míg Arne Slot vezetőedző is feltűnően higgadt, visszafogott módon nyugtázta az eseményeket.

A magyar válogatott csapatkapitánya összességében parádés teljesítményt nyújtott: a meccs embere díjat is megkapta, annak ellenére is, hogy egy ritka hibáját kihasználva tudtak szépíteni a vendégek.