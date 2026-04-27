Nehezen megy az alvás 50 felett? 5+1 meglepő tipp álmot hoz a szemedre

Ahogyan öregszünk, úgy változik az alvásigényünk. Bár nem mindig értékeljük eléggé az alvás előnyeit, holott az alváshiány lehet a következő nagyobb közegészségügyi válság oka. 50 felett már nem bír annyit a test, így létfontosságú, hogy megkapjuk azt a pihenést, amelyre a szervezetnek szüksége van.

Így aludhatsz jól 50 felett is!

Valljuk be: sokszor akkor sem tudunk egykönnyen elaludni, ha sikerül magunkat este tíz óra előtt ágyba parancsolni. Ez egy kegyetlen játék, amit a testünk játszik velünk, holott szüksége lenne a szervezetnek a pihentető alvásra.

Éppen ezért írt egy könyvet Katrin Schubert orvosdoktor „Alvásjavítás: 20 gyors technika (5 perces elsősegély az elmének)” címmel, amely különféle technikákon és trükkökön vezet végig a legjobb alvás érdekében. Jöjjön a könyvből 5+1 alvástipp, amely az 50 felettiek sikeres elalvásához nyújt útmutatót.

1. Ha 50 feletti vagy, tölts napi húsz percet a szabad levegőn

A nappali fény segít a szervezetnek a megfelelő alvás-ébrenlét ciklus követésében. A napfény szabályozza a melatonin termelését a szervezetben. Kutatások kimutatták, hogy az alvásért felelős hormont szabályozza a napfény. Azok az 50 év feletti emberek, akik elegendő napfényt kapnak, sokkal éberebbek a nap folyamán, kevesebbet szoronganak, és az álmatlanság is kevésbé gyötri őket.

2. Kevesebb folyadék esténként

A nap folyamán fogyasztott víz fontos a test egészsége szempontjából. Az esti folyadékfogyasztás ugyanakkor megzavarhatja az esti rutint és az alvást. Reggel sokkal kipihentebben kelsz, ha éjszaka egy pisilés sem szakítja félbe az alvásodat.

3. Csökkentsd a fényerőt két órával lefekvés előtt

A lefekvés előtti idő kulcsfontosságú az alvás szempontjából! A legjobb alvás érdekében érdemes a képernyőről egy jó könyvre váltani. A telefon, a laptop vagy a tévé olyan fényt bocsájt ki, amely ébren tartja az embert. A relaxációs légzőgyakorlatok végzése vagy egy pihentető zene sokat segít. Az erős fény gátolja a melatonin, azaz az alváshormon termelődését, ezzel együtt pedig az alvási ciklust is hátráltatja.