Nehezen megy az alvás 50 felett? 5+1 meglepő tipp álmot hoz a szemedre

Még a délutáni szunyókálás is segít! 50 felett az esti alvás aranyat ér!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 19:45
alvás tipp időskor

Ahogyan öregszünk, úgy változik az alvásigényünk. Bár nem mindig értékeljük eléggé az alvás előnyeit, holott az alváshiány lehet a következő nagyobb közegészségügyi válság oka. 50 felett már nem bír annyit a test, így létfontosságú, hogy megkapjuk azt a pihenést, amelyre a szervezetnek szüksége van.

Fontos 50 felett is elegendő alvást biztosítani a szervezetünk számára (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Így aludhatsz jól 50 felett is! 

Valljuk be: sokszor akkor sem tudunk egykönnyen elaludni, ha sikerül magunkat este tíz óra előtt ágyba parancsolni. Ez egy kegyetlen játék, amit a testünk játszik velünk, holott szüksége lenne a szervezetnek a pihentető alvásra.

Éppen ezért írt egy könyvet Katrin Schubert orvosdoktor „Alvásjavítás: 20 gyors technika (5 perces elsősegély az elmének)” címmel, amely különféle technikákon és trükkökön vezet végig a legjobb alvás érdekében. Jöjjön a könyvből 5+1 alvástipp, amely az 50 felettiek sikeres elalvásához nyújt útmutatót.

1. Ha 50 feletti vagy, tölts napi húsz percet a szabad levegőn

A nappali fény segít a szervezetnek a megfelelő alvás-ébrenlét ciklus követésében. A napfény szabályozza a melatonin termelését a szervezetben. Kutatások kimutatták, hogy az alvásért felelős hormont szabályozza a napfény. Azok az 50 év feletti emberek, akik elegendő napfényt kapnak, sokkal éberebbek a nap folyamán, kevesebbet szoronganak, és az álmatlanság is kevésbé gyötri őket.

2. Kevesebb folyadék esténként

A nap folyamán fogyasztott víz fontos a test egészsége szempontjából. Az esti folyadékfogyasztás ugyanakkor megzavarhatja az esti rutint és az alvást. Reggel sokkal kipihentebben kelsz, ha éjszaka egy pisilés sem szakítja félbe az alvásodat.

3. Csökkentsd a fényerőt két órával lefekvés előtt

A lefekvés előtti idő kulcsfontosságú az alvás szempontjából! A legjobb alvás érdekében érdemes a képernyőről egy jó könyvre váltani. A telefon, a laptop vagy a tévé olyan fényt bocsájt ki, amely ébren tartja az embert. A relaxációs légzőgyakorlatok végzése vagy egy pihentető zene sokat segít. Az erős fény gátolja a melatonin, azaz az alváshormon termelődését, ezzel együtt pedig az alvási ciklust is hátráltatja.

4. Magnéziumban gazdag ételek fogyasztása

A magnézium segít beállítani és szabályozni a test belső óráját. Ellazítja az izmokat és az agyat. Tudatosan be lehet illeszteni az étrendbe olyan magnéziumban gazdag ételeket, mint amilyen a mandula, a kesudió, a tökmag vagy az avokádó és a banán. Az étrend-kiegészítő készítmények mellett ezek is tökéletes módjai a magnézium szervezetbe juttatásának. Az Epsom-sóval feltuningolt fürdővíz szintén remek módja, hogy a szervezetünket magnéziumhoz juttassuk.

5. Kortizolszint alacsonyan tartása

A szervezet termeli a kortizol nevezetű stresszhormont. Ha magas a kortizolszintünk, üldöz az ébrenlét, hogy egyensúlyban tartsa a energiaszintünket.. A krónikus stressz és az öregedés megzavarja a folyamatot és káros egészségügyi hatásokhoz vezethet. Tanulmányok kimutatták, hogy a kortizol egyensúlyhiánya hozzájárulhat az Alzheimer-kórhoz, a Parkinson-kórhoz és a depresszióhoz is. Az este közeledtével tartsd kordában a kortizolszinted a stressz-szinted csökkentésével.

+1. Délutáni szundi

A túlzott fáradtság megakadályozza a jó alvást éjszaka – írja a YourTango. Tanulmányok szerint az idősebb felnőttek számára a rövid délutáni alvás a legelőnyösebb, mivel javíthatja a memóriát és a mentális sebességet. Egy rövid pihenő vagy szunyókálás felfrissít, és elég energiát ad a nap hátralévő részéhez. A kutatók és a napközbeni alvás hívei legfeljebb húszperces pihenőt javasolnak; ennél hosszabb idő után ugyanis kábultnak érezhetjük magunkat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
