Test és lélek kapcsolata – így üzen a tested, ha túl nagy a nyomás

Megoldás: lefekvés előtti digitális detox, napirend kialakítása, és az elalvást megelőző gondolati lecsendesítés, például meditációval vagy relaxációs zenehallgatással. Ha a zavar hosszú távon fennáll, pszichológus vagy alvásspecialista bevonása is indokolt lehet.

Krónikus kimerültség – amikor lemerül az akkumulátorunk

A krónikus kimerültség mögött sokszor nem fizikai ok áll, hanem a mentális túlterheltség. Ha már reggel is fáradtak vagyunk, nincs kedvünk semmihez, vagy úgy érezzük, minden apróság is sok számunkra, az azt jelezheti, hogy az energiatartalékjaink lelki szinten égtek ki. Ez akkor fordul elő leggyakrabban, ha túlvállaltuk magunkat, kizárólag másokért élünk és a saját igényeink háttérbe szorulnak.

Megoldás: határok kijelölése, az önmagunkra szánt idő visszaállítása, és több energianyerő elfoglaltság, mint például természetben töltött idő, alkotás, zenehallgatás.

Testi tünetek lelki eredettel

Visszatérő fejfájás, gyomorpanasz, mellkasi szorítás – az orvosi vizsgálatok pedig semmit nem mutatnak ki. Ha ismerős ez a probléma, akkor nagy valószínűséggel a lélek a testen keresztül üzen, amikor az érzések vagy gondolatok nem találnak utat. Ezek a pszichoszomatikus tüneteket nem csak képzeljük, valóban jelen vannak, valós testi reakciók, csak éppen lelki eredettel.

Megoldás: a tünetek naplózása, pszichoterápia, és olyan önismereti folyamatok, amelyek segítenek feltérképezni, mit akar mondani a testünk – mit fojtunk el, mit nem engedünk meg magunknak.

A bőrünk is képes a szorongásra A bőr az egyik legérzékenyebb szervünk a lelki terhelésre. A pszichodermatológia nevű tudományág már régóta vizsgálja a kapcsolatot a stressz és a bőrbetegségek között: a szorongás vagy elnyomott düh például felerősítheti az ekcémát, pattanásokat, viszketést vagy akár csalánkiütést is kiválthat. Ha a bőrünkön furcsa dolgok jelennek meg, és nem segítenek a krémek, érdemes megnézni, mi történik épp a lelkünkben.

Így figyeljük meg a testünk üzeneteit Érdemes kipróbálni a következő minigyakorlatot esténként: hunyjuk be a szemünket, és figyeljük végig az egész testünk érzeteit fejtetőtől a lábujjakig. Hol van feszültség? Hol érzünk nyomást, melegséget vagy fájdalmat? Majd kérdezzük meg magunktól: mit akar ez az érzés üzenni nekünk? A rendszeres testi becsekkolás segít hamarabb felismerni a lelki túlterheltség első testi jeleit.