A félelemérzet, a bizonytalanság bizonyos fokig mindannyiunk életében jelen van, ez teljesen normális. Ám ha túlzásba visszük, az megkeseríti az életünket, tönkreteszi a kapcsolatainkat. A Fanny magazin összeállítása bemutatja, milyen gyógyfüvet segítenek minket a stressz ellen.





Csak egyszerűen!

Az idegrendszer kibillenései, az aggodalom, a szorongás és depresszió ellen nagyon sokféle módon felvehetjük a harcot. Nem kell azonnal kimondhatatlan nevű csodanövényekre gondolnunk, és felkutatnunk, beszereznünk a világ másik végéről! Olykor a legegyszerűbb növények azok, amelyek megoldást jelentenek a problémáinkra. Bármilyen hihetetlen, de az egyik leghatásosabb erre a célra a zab, amely az emberi idegrendszerre nyugtatólag hat. Nagyon sokféleképpen elkészíthető, édesen és sósan egyaránt.





Amit kerüljünk A cukor, a finomított lisztek és ezekből készült pékáruk, sütemények, valamint a koffein és az alkohol kerülendő, mert ezek csak tovább fokozzák az aggodalmunkat.





Mi fán terem?

Az idegrendszert érintő problémák gyakran társulnak emésztőrendszeri, szív-érrendszeri vagy akár más szervrendszereket érintő panaszokkal. Az úgynevezett adaptogén gyógynövények segítenek a szervezetnek megbirkózni a fizikai, érzelmi és mentális stresszel egyaránt, vagyis segítik a teljes szervezet alkalmazkodóképességét, ráadásul még az immunrendszert is erősítik. Más tájakon is előszeretettel alkalmaznak ilyen növényeket, mint például a ginzenget, az ashwagandhát, gojit vagy a tulsit. De hazánkban is találunk szép számmal fantasztikus növényeket, mint például a bíbor kasvirágot, bazsalikomot, benedekfüvet, levendulát, apróbojtorjánt, angyalfüvet vagy az édesgyökeret. Ezeket bármikor könnyen beszerezhetjük vagy akár termeszthetjük mi magunk is.





Nyugtató teák

A nyugtató teák többfélék lehetnek. A legenyhébbek jó hatással vannak az idegrendszerre, de találunk közöttük erőteljes nyugtató és alvást segítő hatásúakat is.

Jobb hatást érhetünk el, ha több gyógynövény keverékéből készítünk főzetet, mert így a különböző füvek támogatják egymás hatását, emellett egyéb jótékony hatásaikat is kihasználhatjuk, mint például az emésztésjavító vagy szívnyugtató képességüket.





Melyiket válasszuk?

- Idegrendszer erősítésre kitűnő választás az őszi margitvirág, izsóp, zab, zsálya, hársvirág, bodzavirág, rozmaring és a bazsalikom. Ezek a gyógynövények harmonizálják a szervezetet, kellemes közérzetet biztosítanak.

Szorongáscsökkentésre az illatos macskamenta, kamilla, komló, golgotavirág, zsálya, fodormenta, szúrós gyöngyajak, kakukkfű, csalán és csucsóka alkalmas. Ezek a gyógynövények csökkentik a belső feszültséget és annak egyes kísérőtüneteit.

- Antidepresszánsok közül az orbáncfű a legjobb, melynek hatását támogatja a zab, macskagyökér, mezei menta vagy a bazsalikom. Ugyanakkor az orbáncfű azon gyógynövényeink egyike, amely gyógyszer szedése mellett nem ajánlott, hiszen azokkal kedvezőtlen kölcsönhatásba léphet.

- Idegnyugtató és altató hatású a bodzavirág, galagonyabogyó, kálmos, citromfű, levendula és a citromfű.