Milyen ételek segíthetnek az elalvásban? Egy szakértő válaszol

Dr. Megan Rossi, akit a bél egészségének orvosaként is ismernek, úgy véli, hogy az étrend és az alvás szorosan összefügg. A szakértő most öt olyan ételt mutat be, amelyek szerinte segíthetnek az alvási nehézségekkel küzdőknek.

Alvási nehézség kínoz? Ezek az ételek megoldást jelenthetnek

A szakértő friss kutatásokra hivatkozott, amelyek szoros összefüggést mutatnak ki az étrend, valamint az alvás minősége és időtartama között. A listáján szereplő ételek között szerepelnek a melatonin, az alvást szabályozó természetes hormon forrásai. Mások szelént tartalmaznak, ami egy kulcsfontosságú ásványi anyag, amely elengedhetetlen a pajzsmirigy működéséhez és az immunrendszer támogatásához, valamint triptofánt, egy aminosavat, amely a növekedéshez és a test fenntartásához szükséges.

Ki ne szeretne jobban aludni? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a bélrendszered lehet a megoldás része? A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a bélrendszer kapcsolatai révén az étkezésed befolyásolhatja az alvás minőségét, időtartamát, sőt azt is, mennyire pihentnek érzed magad másnap

- fogalmazott Dr. Megan Rossi.

Íme az öt étel, ami segíthet az álmatlanságban:

Kivi: Klinikai vizsgálatok is alátámasztják, hogy ha lefekvés előtt kettőt elfogyasztunk belőle, az segít gyorsabban elaludni és mélyebb pihenést elérni. Brazil dió: Szelénben gazdag és segít megvédeni az agyat a stressztől. Quinoa: Rostokat és triptofánt tartalmaz, amely a melatonin termelésének kulcsfontosságú összetevője. Tökmag: Magnéziumban gazdag, ami segít az agynak átállni alvási módba. Savanyú cseresznye: Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy valóban meghosszabbíthatják a teljes alvási időt és javíthatják az alvás minőségét.

A megfelelő éjszakai pihenés hiánya rendkívül káros hatással lehet mentális és fizikai jólétünkre. A brit egészségügyi irányelvek azt javasolják, hogy érdemes kialakítani egy rendszeres lefekvési rutint. Ez azt jelenti, hogy rendszeres időpontokban kell lefeküdni és felkelni. Az elektronikus eszközök elkerülése legalább egy órával lefekvés előtt szintén jótékony hatással lehet, míg az olvasás vagy a nyugodt zene hallgatása segíthet, ha nehezen tud elaludni.