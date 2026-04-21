Dráma és lökdösődés, másodperceken múlott a Honvéd sikere

A kispesti csapat a 94. percig vezetett, majd tizenegyespárbajban kikapott. A Honvéd-ZTE elődöntőt a Magyar Kupában az egerszegiek nyerték meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 22:57
Módosítva: 2026.04.21. 22:59
Elképesztő izgalmakat, drámai perceket hozott a labdarúgó-Magyar Kupa első elődöntője. A Honvéd-ZTE találkozón a vendégek a 94. percben mentették hosszabbításra a találkozót, majd tizenegyespárbajban az egerszegi gárda jutott be a fináléba

A vendég egerszegiek örülhettek a Honvéd-ZTE elődöntő után a Magyar Kupában Fotó: Purger Tamás

A Honvéd az első félidőben szerezte meg a vezetést, egy hatalmas védelmi hibát kihasználva Branko Pauljevic lőtt a kapuba. Sokáig úgy tűnt, ez is marad a végeredmény. A hajrában egyre feszültebb lett a hangulat, a kispadoknál is kisebb verekedés alakult ki, a biztonságiak tettek rendet. A 94. percben, másodpercekkel a lefújás előtt Joao Victor egyenlített és harcolta ki a hosszabbítást.

Videón a tömegjelenet a Honvéd-ZTE meccsen.

Honvéd-ZTE: Tizenegyespárbaj döntött

A hosszabbítás újabb egerszegi találattal kezdődött, Alfonso a 92. percben szerezte meg a ZTE-nek a vezetést. A Honvéd nem adta Szamosi Ádám egyenlített (2-2).

A vége maradt 2-2, a tizenegyespárbajban a kispesti Szabó Alex rontott egyedül, a ZTE öt lövője hibátlan maradt, s a zalaiak 7-6-tal húzták be az elődöntőt. Az indulatokat csak fokozta, hogy az utolsó egerszegi játékos, Skribek Alen kiöltött nyelvvel ünnepelt a kispesti tábor előtt, majd társai is hergelték a vesztes csapat szurkolóit.
A ZTE 2023-ban nyert utoljára Magyar Kupát, az idei fináléban a szerdai, FTC-Győr elődöntő győztese vár a zalaiakra.

 

 

 

 

