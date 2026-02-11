RETRO RÁDIÓ

Döbbenet a Magyar Kupában, idén elmarad a Fradi-Paks döntő

Óriási verést kapott odahaza a Magyar Kupa címvédője. A Paks-Diósgyőrmeccs 6-2-es vendégsikert hozott.

Súlyos veresége után kiesett a címvédő Paks a Magyar Kupából. Bognár György együttese sokkoló kezdés után 3-0-s hátrányba került a Paks-Diósgyőr meccsen, majd a vendég miskolciak 6-2-re nyertek. Ez azt jelenti, hogy a 2024-ben és 25-ben aranyérmes tolnaiak már a nyolcaddöntőben kiestek sorozatból.

Paks-Diósgyőr
Bombameglepetés a Paks-Diósgyőr meccsen: a vendégek kiütötték a címvédőt Fotó: Dömötör Csaba

Paks-Diósgyőr: elmarad a visszavágó

A Paks az elmúlt két évben mindkétszer a Ferencvárost verte a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjében. Idén harmadszor jöhetett volna össze a csata, azonban a Diósgyőr sikere ezt meghiúsította. A Ferencváros a negyeddöntőben a Kazincbarcika, a DVTK pedig a Honvéd ellen játszik.

 

