"A Fradinak megint mázlija volt" - Kiakadtak a szurkolók, özönlenek a beszólások

Kiakadtak a szurkolók a Magyar Kupa nyolcaddöntőinek sorsolásán. A Fradi számára egyenes út vezet a döntőig.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 07:30
Fradi Paks MOL Magyar Kupa sorsolás

Ismételten csak a Puskás Arénában találkozhat a Paks és a Fradi. Csütörtök este kisorsolták a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőinek párosításait, valamint a további szakaszok ágrajzát is. A legjobb tizenhat között mindössze egyetlen párharc akad, amelyben két NB I-es klub csap össze – a sorsolás ezúttal a Paksnak és a DVTK-nak nem kedvezett. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros ezzel szemben papíron kifejezetten kedvező ellenfelet kapott: Robbie Keane tanítványai a másodosztályú Csákvár ellen küzdhetnek meg a negyeddöntőbe jutásért.

A Fradi és a Paks csak a döntőben találkozhat
A Fradi és a Paks csak a döntőben találkozhat Fotó: TumbaszHedi

Szerencséje volt a Fradinak?

A sorsolás azonban nem aratott osztatlan sikert a szurkolók körében: sokan nehezményezik, hogy a Fradi útja az elődöntőig jóval könnyebbnek tűnik, mint vetélytársaié. Az M4 Sport közösségi oldalán megjelent bejegyzés alatt a hozzászólások túlnyomó többsége a magyar rekordbajnok szerencsés sorsolását bírálja:

"Természetesen megint a Fradinak kedveztek. Egyenes út az elődöntőig" –szól az egyik drukker.

"Sajnos a Ferencváros megúszta, megint könnyű ellenfelet kaptak. Majd a döntőben a Paks megint  megveri őket" – írja egy másik.

"Fradi persze a legkönnyebb utat kapta az elődöntőig, csak a szokásos" – mondta a harmadik.

"Fradinak megint mázlija volt" – hangoztatta több hozzászóló is.

A Magyar Kupa nyolcaddöntős párosításait február elején vívják, de pontos időbeosztás csak később készül el.

 

