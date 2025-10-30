„Ez a szakvezetés hibája is” – Varga Barnabás miatt kritizálja a Fradit a korábbi kapitány
Tőle szokatlan módon Varga Barnabás két büntetőt is elrontott a labdarúgó-Európa-ligában. Két egykori magyar kapus szerint a Fradinál ideje lenne elgondolkodni a helyzeten.
Varga Barnabás két, az Európa-ligában elhibázott büntetője kapcsán Csank János korábbi szövetségi kapitányunk lakonikusan fogalmazott: nincs mese, váltani kell!
Egy magára valamit adó csapatnál 3-4 játékost jelölnek ki tizenegyesrúgónak. Feltételezésem szerint Vargával az a Fradi-terv, hogy mind NB I-es, mind nemzetközi vonatkozásban gólkirály legyen. Viszont hibázott a Genk és a Salzburg elleni Európa-liga meccsen, ez már sok, ez a szakvezetés hibája is. Robbie Keane edző helyében elővennék egy másik játékost, például a szerb Alekszandar Pesicset, aki képzett lövész
– fejtegette a Metropolnak Csank.
Gelei József, az 1964-es tokiói vb-n aranyérmes válogatottunk kapuvédője másként látja. Az 1966-os angliai vb-n is remeklő játékosunk 13 éves korában Pósa Bélától megtanulta: arra vigyázzon, nehogy a füle mellé lőjék a labdát, ugyanis arra önkéntelenül felkapná a kezét, ezért képtelen lenne hárítani. Igaz, meglátása szerint a Fradi-csatár nem ilyen típusú labdarúgó.
Varga maradjon továbbra is a tizenegyesesrúgó, azaz ne alázzák meg a váltással. Viszont gyakoroljon többet az edzéseken, mert már Európa-szerte videózzák a játékát és a megoldásait. Csak ő tudja, miért rontott Belgiumban és Ausztriában, de emiatt ne veszítse el az önbizalmát. Ha gyámoltalanná válik, az baj, tehát a két hibás rúgását törölje ki az emlékezetéből.
Varga Barnabás ne nézzen a kapus szemébe!
Gelei tanáccsal is szolgált: a válogatott támadó a lehető legnagyobb erővel lője meg a labdát, előtte viszont soha ne nézzen a kapus szemébe, azzal ugyanis elárulja a tervét.
Eszembe jut a tokiói olimpia, ahol nem néztem a román srác szemébe a büntető előtt, de így is hárítottam a lövését. Végezetül 2-0-ra nyertünk, és azzal a sikerrel a japán fővárosban elődöntőbe jutottunk
– emlékezett a 11-szeres válogatott kapus.
