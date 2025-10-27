A hétvégén történtek után megvan a vélemény Varga Barnabásról és Dibusz Dénesről

Azt latolgatta a Ferencváros egykori focistája, Sowunmi Thomas, hogy a ZTE elleni 2-1-es vereség után kinek kell az öltözőben az asztalra csapnia. A nigériai származású magyar labdarúgó a csapat 99 százalékából hiányolta a küzdeni akarást. Azt csak Varga Barnabáson és Dibusz Dénesen látta.

Sowunmi Thomas csak Varga Barnabáson és Dibusz Dénesen látta a küzdeni akarást

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Az edző feladata lesz

– válaszolta a Fradi Zónában Sowunmi Thomas arra a kérdésre, kinek kell az öltözőben az asztalra csapnia.

Kivételesen ugyanazt mondta, amit mi is. Ugyanazt a mérkőzést láttuk, és az elégedetlenséget azt ki is adta magából. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy neki kell per pillanat az asztalra csapnia.

Sowunmi Thomas véleménye Varga Barnabásról és Dibusz Dénesről

Az egykori közönségkedvenc Fradi-focista Dibusz Dénesről és Varga Barnabásról is elmondta a véleményét a ZTE elleni mérkőzést látva. Azzal kezdte, hogy a kapus egy intelligens fiatalember, ez a mérkőzés utáni nyilatkozatán is látszott.

De lehet, hogy az öltözőben egy kicsit azért elpattan. És el is várnám tőle, mert azt a feszültséget, amit magába tart, ilyenkor ki kell engednie. Szerintem a Barni lesz a másik, tehát ő amúgy is az a karakter, de ő rajta még láttam azt a kis küzdeni akarást, ami nekem hiányzott a csapat 99 százalékából. Tehát a center és a kapus kivételével a többiekből hiányzott ma nekem sajnos

– fogalmazott a nigériai származású magyar labdarúgó.