„Szebben-jobban cseng” – szavaztak a Honvéd legendás labdarúgói

Péntek délig szavazhatnak arról a Budapest Honvéd – és/vagy inkább: a Kispest-Honvéd? – szurkolói, hogy a nagy múltú futballklub csapatai a 2026–27-es szezontól milyen néven szerepeljenek a felnőttbajnokságokban. Maradjon-e a jelenlegi Budapest Honvéd FC elnevezés, vagy térjenek-e vissza a korábban (a rendszerváltás utáni, 1991-es önállósodástól 2003-ig) már használt Kispest-Honvéd FC verzió? A két lehetőség közül IDE KATTINTVA lehet választani, online, anonim módon.

A címerben már évek óta újra Kispest-Honvéd szerepel, de az elnevezés még Budapest Honvéd – melyik nevet választják a szurkolók? Fotó: Nemzeti Sport

Kikértük két olyan hajdani kispesti labdarúgó véleményét, akik anno 1991-ben az NB I-es élcsapat tagjaként élték át a kiválást az „átkosban” (1949-ben) létrehozott piros-fehér mamutegyesületből. Mindketten tagjai voltak az 1990–91-es szezonban – a tavaly elhunyt dr. Mezey György irányításával – bajnoki címet nyert Bp. Honvédnak, majd a következő NB I-es sorozatban már a hagyományos vörös-fekete színeihez visszatért Kispest-Honvédnak is. A kispestiekkel háromszoros bajnok és kupagyőztes Csábi József elöljáróban elmondta: gyerekként természetesen Bp. Honvédként ismerte meg a klubot, majd futballistaként 1988-ban odaigazolva is így szerezte az első benyomásait. Mégis, ha már választani lehet a két fenti elevezés között…

„...akkor Kispest-Honvéd! Amikor 1991-ben átnevezték az önállósuló labdarúgóklubot, eleinte fura volt. Mégiscsak a Budapesti Honvéd névhez kötődött megannyi nagy siker. Ugyanakkor hamar megértettük és átéreztük, hogy a csapat az 1909-es megalapításától mindig is kispesti volt, Puskás Ferenc, Bozsik József és megannyi más legenda a Kispesti AC-ban kezdte a pályafutását.”

Így a Kispest-Honvéd összetétel adja vissza a legjobban a klub DNS-ét, tükrözi leginkább Puskásék identitását

– mondta lapunknak korábbi megbízott szövetségi kapitányunk, a Honvéd volt, az NB II-es Ajka jelenlegi szakvezetője.

A Mezey-csapat tagjaként 1991-ben szintén bajnok Bánfi János is hasonló véleményen van:

Számomra valahogy szebben-jobban cseng a Kispest-Honvéd név. Nem a Bp. Honvéd ellen beszélek, szeretettel gondolok arra az elnevezésre is, de már csak a hagyományok miatt is szerepelnie kell benne a Kispestnek.

„Személyesen is kötődöm az átnevezéshez, hiszen emlékszem arra, amikor Kozma Mihályék bejelentették nekünk, játékosoknak a változásokat” – indokolta a választását Bánfi János.