Szijjártó Péter: a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormánya ugyanis „kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba” kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében.

Szijjártó Péter – Fotó: MW / youtube

Kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba. „Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba” – figyelmeztetett.

„Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről” – tudatta.

„Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amely szuverenitást mi, Magyarország nemzeti szuverén kormánya minden létező eszközzel meg fogunk védeni” – összegzett.

A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy belevigyék Magyarországot a háborúba. „Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére” – vélekedett.

„Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben”