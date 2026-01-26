RETRO RÁDIÓ

"Barátom, vesztésre állsz a háborúban" - Ezt üzente Zelenkszkijnek Matteo Salvini

Ezt írta az olasz miniszterelnök-helyettes.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 11:54
„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon" írta az X-en (korábban Twitter) Matteo Salvini.

SALVINI, Matteo
Ezt írta Matteo Salvini / Fotó: Alberto Lo Bianco

Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb. Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között

- tette hozzá az olasz miniszterelnök-helyettes.

 

