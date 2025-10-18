Sztárban Sztár All Stars: Szandinak egy Oscar-díjas színészből kell erőt merítenie

Szandi ezen a héten is minden idegszálával a vasárnapi metamorfózisára koncentrál. Az énekesnő ezen a héten Stefani Joanne Angelina Germanotta, vagy ahogy az egész világ ismeri, Lady Gaga bőrébe bújva kápráztatja majd el a Sztárban Sztár All Stars nézőit és persze a műsor négytagú zsűriét. Nem kis kihívás ez a feladat, hiszen az olasz származású, amerikai énekesnő-színésznő személyisége nagyon nincs fedésben Szandi jóval visszafogottabb énjével.

Szandi a család kutyájával készül a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adására (Fotó: Mediaworks archív)

Szandi a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában egy multitalentum bőrébe bújik

Lady Gaga egy nagyon különleges személyiség, igazi multitalentum. Amilyen jó énekesnő, pont olyan jó színésznő és egyben ugyanolyan jó táncos is. Folyamatosan feszegeti a határait, ennél fogva most az enyémeket is. Gaga egy lázadó, rebellis nő, ergo pont olyan, amilyen én nem vagyok. Nagyon más természet vagyunk mi ketten

- kezdte a Metropolnak az énekesnő, aki hozzátette:

„Ő provokatív én inkább visszafogott. Ugyanakkor mindketten önazonosak vagyunk. Az energikusságunk az, amiben talán hasonlítunk egymásra, de az energiáink mégis teljesen mások. Nehéz magamban megtalálni Lady Gagát, de hozzáteszem, mindenki mást is nehéz volt és ha tovább jutok vasárnap este, akkor nehéz is lesz. A kulcs minden esetben a totális átlényegülés” – folytatta lapunknak a Sztárban sztár All Stars 2025 vasárnapi élőshow-ja előtt Szandi, aki egy igazán különleges példával érzékeltette azt az elszántságot, amivel belevág egy-egy átváltozási folyamatba. „Amikor elkezdődik számomra egy újabb hét a Sztárban Sztár 2025-ben, mindig ezrembe jut Dustin Hoffman, aki az Esőember című film forgatása előtt egy teljes éven át dolgozott autista spektrumzavarral élő emberekkel, hogy hitelesen tudja hozni Raymond karakterét. Ez a fajta elkötelezettség számára Oscar-díjat hozott. Valahogy igyekszem ezzel a mentalitással készülni egy-egy karakter megformálására, csak nekem nincs egy évem, csak egy hetem, így bele kell húznom”- nevetett az énekesnő.

Szandi énekesnőként ezen a héten Lady Gaga bőrébe bújuk majd a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: MW-YouTube-TV2)

Szandi: „Ha erős versenytársak vesznek körül, arra ösztönöz, még többet tegyek bele egy produkcióba”

Az énekesnő a vasárnapi produkcióra való felkészüléshez egy különleges segítőt is kapott.

Tulajdonképpen az egész család átszellemül velem, miközben igyekszem mindent és még annál is többet megtudni egy-egy karakterről, akinek a bőrébe bújok. Ezen a héten Maszatka, a kutyánk a legédesebb. Ő nagyon szereti, amikor koreográfia is van a produkcióban, márpedig Lady Gaga esetében bőven van tánc. Miközben otthon próbálok, ő az, aki le sem veszi rólam a szemét és árnyékként követ mindenhová és csodálattal figyeli minden mozdulatomat

- fejtette ki Szandi.