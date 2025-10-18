Sztárban Sztár All Stars: Szandinak egy Oscar-díjas színészből kell erőt merítenie
Döbbenetes átalakulásoknak lehetünk szem- és fültanúi minden vasárnap este a TV2 képernyőjén. A Sztárban Sztár All Stars nem véletlenül az ország házibulija. Lapunk most Szandival beszélgetett a következő élőshow előtt, hiszen az énekesnő ismét egy hatalmas feladat előtt áll.
Szandi ezen a héten is minden idegszálával a vasárnapi metamorfózisára koncentrál. Az énekesnő ezen a héten Stefani Joanne Angelina Germanotta, vagy ahogy az egész világ ismeri, Lady Gaga bőrébe bújva kápráztatja majd el a Sztárban Sztár All Stars nézőit és persze a műsor négytagú zsűriét. Nem kis kihívás ez a feladat, hiszen az olasz származású, amerikai énekesnő-színésznő személyisége nagyon nincs fedésben Szandi jóval visszafogottabb énjével.
Szandi a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában egy multitalentum bőrébe bújik
Lady Gaga egy nagyon különleges személyiség, igazi multitalentum. Amilyen jó énekesnő, pont olyan jó színésznő és egyben ugyanolyan jó táncos is. Folyamatosan feszegeti a határait, ennél fogva most az enyémeket is. Gaga egy lázadó, rebellis nő, ergo pont olyan, amilyen én nem vagyok. Nagyon más természet vagyunk mi ketten
- kezdte a Metropolnak az énekesnő, aki hozzátette:
„Ő provokatív én inkább visszafogott. Ugyanakkor mindketten önazonosak vagyunk. Az energikusságunk az, amiben talán hasonlítunk egymásra, de az energiáink mégis teljesen mások. Nehéz magamban megtalálni Lady Gagát, de hozzáteszem, mindenki mást is nehéz volt és ha tovább jutok vasárnap este, akkor nehéz is lesz. A kulcs minden esetben a totális átlényegülés” – folytatta lapunknak a Sztárban sztár All Stars 2025 vasárnapi élőshow-ja előtt Szandi, aki egy igazán különleges példával érzékeltette azt az elszántságot, amivel belevág egy-egy átváltozási folyamatba. „Amikor elkezdődik számomra egy újabb hét a Sztárban Sztár 2025-ben, mindig ezrembe jut Dustin Hoffman, aki az Esőember című film forgatása előtt egy teljes éven át dolgozott autista spektrumzavarral élő emberekkel, hogy hitelesen tudja hozni Raymond karakterét. Ez a fajta elkötelezettség számára Oscar-díjat hozott. Valahogy igyekszem ezzel a mentalitással készülni egy-egy karakter megformálására, csak nekem nincs egy évem, csak egy hetem, így bele kell húznom”- nevetett az énekesnő.
Szandi: „Ha erős versenytársak vesznek körül, arra ösztönöz, még többet tegyek bele egy produkcióba”
Az énekesnő a vasárnapi produkcióra való felkészüléshez egy különleges segítőt is kapott.
Tulajdonképpen az egész család átszellemül velem, miközben igyekszem mindent és még annál is többet megtudni egy-egy karakterről, akinek a bőrébe bújok. Ezen a héten Maszatka, a kutyánk a legédesebb. Ő nagyon szereti, amikor koreográfia is van a produkcióban, márpedig Lady Gaga esetében bőven van tánc. Miközben otthon próbálok, ő az, aki le sem veszi rólam a szemét és árnyékként követ mindenhová és csodálattal figyeli minden mozdulatomat
- fejtette ki Szandi.
„Csabi és a gyerekeink pedig egész hetes dallamtapadással »küzdenek«. Sokszor hallom, hogy a ház különböző pontjain dudorásszák az éppen aktuális dalt, ami csak akkor nem lengi őket körül, ha alszom, vagy ha nem vagyok otthon” – mesélte lapunknak a Sztárban Sztár All Stars idei évadjának egyik nagy esélyese. De vajon motiválónak érzi, vagy éppen plusz terhet ró Szandira, hogy hétről-hétre csak szuperlatívuszokban beszél róla és a produkcióiról a TV2 sikerműsorának zsűrije? „Abszolút motivál, hogy elismerő kritikákat kapok és az is, hogy fantasztikus képességű művészek az ellenfeleim. Emlékszem, hogy az első Sztárban Sztár alatt mennyi erőt merítettem Bereczki Zoli profizmusából és hozzáállásából. Ha erős versenytársak vesznek körül, arra ösztönöz, hogy még többet és többet tegyek bele egy produkcióba. Nagyon szeretem ezt a formátumot és azt, hogy színészi kvalitásokra is szükség van a sikerhez. Hihetetlenül hálás vagyok a minket körülvevő stábnak, akik hétről-hétre segítenek minket abban, hogy tökéletesen átlényegülhessünk” – fogalmazott Szandi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre