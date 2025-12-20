Megható pillanattal zárult az év utolsó Háborúellenes Gyűlése

December 20-án, szombaton megrendezett Háborúellenes Gyűlés is rengeteg embernek okozott maradandó élményeket. A találkozó utolsó pillanatai előtt Szabó Zsófi és Rákay Philip konferálta fel a fellépőket. Radics Gigi korábban Curtissel is színpadra állt az eseményen, de ezúttal egészen más társakat kapott.

A Háborúellenes Gyűlés fellépői közül Radics Gigi többször is színpadra állt a hatalmas közönség előtt (Fotó: MW)

Gyerekkórussal lépett fel a Háborúellenes Gyűlésen Radics Gigi

Ahogy azt Rákay Philip, a találkozó műsorvezetője is említette, az énekesnő mellett a gyimesfelsőloki gimnázium énekkara, a kisteleki Harmónia Kórus, a dóm kórus és Kis Péter Gábor is színpadra lépett. A gyerekek az énekesnővel a Kis karácsony, nagy karácsony című ünnepi dalt énekelték, ami meghozta a nézők ünnepi hangulatát.

Ezzel a megható és családias produkcióval búcsúzott el erre az évre a Háborúellenes Gyűlés. Idén tehát öt ilyen esemény volt különböző nagyvárosokban és ezúttal is fontos üzenetek hangzottak el. Emellett Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt tartott egyfajta évi összegzőt, és arról is beszéltek, milyen fontos feladatok várnak ránk jövőre.