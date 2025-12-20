- Orbán Viktor: ha nincs Fidesz, nincs parti
- Orbán Viktor: a háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában
- Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás
- Áder János ezeket mondta a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Megható pillanattal zárult az év utolsó Háborúellenes Gyűlése
Szegeden tartották a béke hívei az idei utolsó találkozójukat. A kezdés után a zárás is emlékezetesre sikerült a Háborúellenes Gyűlésen, mivel Radics Gigi nem mindennapi kísérőkkel lépett a színpadra.
December 20-án, szombaton megrendezett Háborúellenes Gyűlés is rengeteg embernek okozott maradandó élményeket. A találkozó utolsó pillanatai előtt Szabó Zsófi és Rákay Philip konferálta fel a fellépőket. Radics Gigi korábban Curtissel is színpadra állt az eseményen, de ezúttal egészen más társakat kapott.
Gyerekkórussal lépett fel a Háborúellenes Gyűlésen Radics Gigi
Ahogy azt Rákay Philip, a találkozó műsorvezetője is említette, az énekesnő mellett a gyimesfelsőloki gimnázium énekkara, a kisteleki Harmónia Kórus, a dóm kórus és Kis Péter Gábor is színpadra lépett. A gyerekek az énekesnővel a Kis karácsony, nagy karácsony című ünnepi dalt énekelték, ami meghozta a nézők ünnepi hangulatát.
Ezzel a megható és családias produkcióval búcsúzott el erre az évre a Háborúellenes Gyűlés. Idén tehát öt ilyen esemény volt különböző nagyvárosokban és ezúttal is fontos üzenetek hangzottak el. Emellett Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt tartott egyfajta évi összegzőt, és arról is beszéltek, milyen fontos feladatok várnak ránk jövőre.
- Orbán Viktor: ha nincs Fidesz, nincs parti
- Orbán Viktor: a háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában
- Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás
- Áder János ezeket mondta a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre