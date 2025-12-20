„Ez a nap is eljött!” – Szandi hatalmas bejelentést tett

Szandi fia hatalmas mérföldkövet ért el: a bejelentés a szalagavatójáról érkezett.

Szandi, fia szalagavatójáról jelentkezett be Fotó: MATE KRISZTIAN

A 19 éves Csabi végső évét járja a középiskolában, és most került sor a szalagavatójára. Szandi feketében jelent meg fia mellett, aki öltönyben, fehér csokornyakkendővel mosolygott édesanyja mellett.

Az énekesnő megható szöveget is írt a megosztott szelfi alá:

Ez a nap is eljött! Büszke édesanyaként álltam a fiam mellett a szalagavatója után. Érett felnőttként tekint a jövőbe, aki már évek óta érzi, merre van az útja, és tudja, mi az, ami érdekli. Édes kisfiam! Adja a jó Isten, hogy minden álmod megvalósuljon, és kiteljesedj a nagybetűs ÉLETBEN!

