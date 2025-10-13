Sztárban Sztár: Őszintén vallott családi életéről a műsor nagy esélyese

Abban biztosan nincs vita, hogy az ország házibulijának All Stars évadában minden egyes énekes kimagasló minőséget képvisel. Ugyanakkor az is tény, hogy akad néhány olyan előadó, akit kiemelt figyelem kísér a műsor kezdetet óta. Közéjük tartozik Vavra Bence, akiről minden produkciója után szuperlatívuszokban beszél a Sztárban Sztár All Stars zsűrije. Bence minden értékelésében fel-felbukkan a világsztár jelző, amivel komoly terhet tesznek a fiatal énekesre. A TV2 sikerműsorának vasárnapi adása után erről a teherről is beszélgettünk Vavra Bencével, aki a produkciója után, idén először nem kapta meg a maximum megszerezhető 40 pontot, mivel Lékai-Kiss Ramóna „csupán” 9 pontra értékelte a The Rasmus frontebereként színpadra vitt produkcióját.

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Star évadának nagy esélyese, most családi életéről mesélt (Fotó: Szabolcs László)

Vavra Bence: „A Sztárban Sztár All Stras egy nagyon hosszú menet”

„Próbálok nem nyomást helyezni magamra és próbálom a jó fiókokba eltenni magamban mindazt, amit a zsűri mond nekem adásról adásra. Minden héten új lapot nyitok, mert szerintem ezt másképp nem lehet. Egyébként természetesen nagyon örülök annak, ha valakinek tetszik a produkcióm, de akkor is pont úgy állók neki a következő feladatnak, ha negyven pontot kapok, mintha mondjuk harminchatot kapnék. A Sztárban Sztár All Stras egy nagyon hosszú menet és még csak az elején járunk.

Nyilván egy ponton túl már egyfajta lelki játékká is válik majd, hiszen mindannyian fáradunk. Én már most érzem magamon, hogy hosszúak a hetek, hogy korán kelés van és keveset tudunk pihenni

– kezdte lapunknak a TV2 stúdiójában Vavra Bence, aki azt is elárulta, mi jár a fejében a színpadra lépés előtti utolsó pillanatokban. „Ha kilépek a színpadra én már csak arra koncentrálok, hogy jól érezzem magam a bőrömben, vagyis az éppen aktuális bőrben. Az adásnapon már nem szeretnék semmin sem javítani. A produkcióm olyan lesz, amilyen aznap reggel lenne. Pillanatokkal a színpadra lépésem előtt már csak azt mondogatom magamnak, hogy én most az a bizonyos előadó vagyok. Persze a felkészülés alatt ennek az érzésnek alaposan megágyazok azzal, hogy minden módon megismerem az eredeti előadót” – mondta a fiatal énekes.