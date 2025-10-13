Sztárban Sztár: Őszintén vallott családi életéről a műsor nagy esélyese

Vavra Bencénél nyíltszívűbb hírességet nehéz lenne találni, még akkor is, ha tudjuk, a TV2 sikerműsorának idei mezőnyében kivétel nélkül olyan virtuóz énekesek és átalakulóművészek versenyeznek egymással, akikből nem kell harapófogóval kihúzni egy-egy őszinte mondatot, vagy gondolatot. A fiatal énekes, adásról adásra bizonyítja, hogy a Sztárban Sztár All Stars-t neki találták ki. Most pedig bepillantást engedett a felkészülésbe és a családi életébe is.
Abban biztosan nincs vita, hogy az ország házibulijának All Stars évadában minden egyes énekes kimagasló minőséget képvisel. Ugyanakkor az is tény, hogy akad néhány olyan előadó, akit kiemelt figyelem kísér a műsor kezdetet óta. Közéjük tartozik Vavra Bence, akiről minden produkciója után szuperlatívuszokban beszél a Sztárban Sztár All Stars zsűrije. Bence minden értékelésében fel-felbukkan a világsztár jelző, amivel komoly terhet tesznek a fiatal énekesre. A TV2 sikerműsorának vasárnapi adása után erről a teherről is beszélgettünk Vavra Bencével, aki a produkciója után, idén először nem kapta meg a maximum megszerezhető 40 pontot, mivel Lékai-Kiss Ramóna „csupán” 9 pontra értékelte a The Rasmus frontebereként színpadra vitt produkcióját.
„Próbálok nem nyomást helyezni magamra és próbálom a jó fiókokba eltenni magamban mindazt, amit a zsűri mond nekem adásról adásra. Minden héten új lapot nyitok, mert szerintem ezt másképp nem lehet. Egyébként természetesen nagyon örülök annak, ha valakinek tetszik a produkcióm, de akkor is pont úgy állók neki a következő feladatnak, ha negyven pontot kapok, mintha mondjuk harminchatot kapnék. A Sztárban Sztár All Stras egy nagyon hosszú menet és még csak az elején járunk.
Nyilván egy ponton túl már egyfajta lelki játékká is válik majd, hiszen mindannyian fáradunk. Én már most érzem magamon, hogy hosszúak a hetek, hogy korán kelés van és keveset tudunk pihenni
– kezdte lapunknak a TV2 stúdiójában Vavra Bence, aki azt is elárulta, mi jár a fejében a színpadra lépés előtti utolsó pillanatokban. „Ha kilépek a színpadra én már csak arra koncentrálok, hogy jól érezzem magam a bőrömben, vagyis az éppen aktuális bőrben. Az adásnapon már nem szeretnék semmin sem javítani. A produkcióm olyan lesz, amilyen aznap reggel lenne. Pillanatokkal a színpadra lépésem előtt már csak azt mondogatom magamnak, hogy én most az a bizonyos előadó vagyok. Persze a felkészülés alatt ennek az érzésnek alaposan megágyazok azzal, hogy minden módon megismerem az eredeti előadót” – mondta a fiatal énekes.
„Rengeteget ad hozzá a felkészülésemhez és így a végső eredményhez az, hogy a családom ott áll mögöttem. Ma is folyamatosan kapcsolatban voltunk és rengeteg energiát tudtam meríteni belőlük. Tegnap este elmentünk együtt egy koncertre, hiszen mostanában kevesebbet vagyok otthon és nagy szükségünk volt egy lazább, közös programra.
Ugyanakkor a családom készít fel egy-egy átalakulásra is, hiszen otthon próbálok. A kis csávó ott táncol, mellettem és énekelgeti is a dalokat.
Be is ragadt neki a múlt heti produkcióm, amikor is Anastacia bőrébe bújtam. Nagyon cuki…” – mesélt kisfiáról, a másfél éves Ruben Miróról Vavra Bence, közvetlenül a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshow-ja után. A hangjával mesterien bánó apuka arról is mesélt, hogy miért különösen hálás kisfia édesanyjának. „A párom nagyon szerette volna, hogy a kisfiunk a születése pillanatától erős kötődést érezzen felém is, ami azért különleges, mert sokat hallottam korábban arról, hogy az első időszakban az apukák egy kicsit kirekesztve érzik magukat, hiszen a picinek leginkább az édesanyjára van szüksége. Ruben ezért nem lett se jobban anyás, se jobban apás. Mindkettőnkhöz egyformán, szorosan kötődik. Ezért pedig eszméletlenül hálás vagyok a szerelememnek” – tette hozzá meghatódva a Sztárban Sztár All Stars nagy esélyese, Vavra Bence.
