Mi történt itt? Hajós András élő adásban szedte darabokra Varga Viktort: mindenkit sokkolt a stúdióban!

Meglepő kijelentést tett a Sztárban Sztár műsorában az egyik zsűritag. Hajós András éles kritikát fogalmazott meg Varga Viktorral szemben!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 16:45
Hajós András a Sztárban Sztár All Stars adásában sokkolta a teljes közönséget. Élesen odaszúrt Varga Viktor produkciója után, nem csak az előadónak, hanem több előadónak is. Mutatjuk a részleteket! 

Hajós András a Sztárban Sztár All Stars új évadában zsűrizik (Fotó: Facebook/Sztárban Sztár)

A hatalmas sikerű Sztárban Sztár All Stars negyedik adásában Varga Viktor feladata Kóbor János megtestesítése volt. Ez Varga Viktor számára kihívás volt, hiszen előadni, a valaha volt egyik legelismertebb magyar előadó bőrébe bújva, finoman szólva sem könnyű dolog. Viktor minden erőfeszítése ellenére előadása nagyon vegyes fogadtatásban részesült. A legerősebb kritikát Hajós Andrástól kapta. 

“Én azt gondolom, hogy ne szomorkodjunk. Igazi baj akkor van és vannak ilyen előadók is, akiknek a saját dalaik és a saját személyiségük nem áll jól” Hajós András azonnal ledobta a bombát, amitől a stúdióban kitört a nevetés. Azonban még Stohl András kérdésére sem árulta el, hogy kire gondol pontosan, bár kiemelte, hogy gondolatait nem kifejezetten Varga Viktornak címezte.

Hajós András nem tartotta magában a kritikát (Fotó: TV2)

Hajós Andrást nem hódította meg a Gyöngyhajú lány 

A beszólások azonban nem álltak meg itt: “Kicsit nekem ilyen Péterfy Bori általános iskolásoknak a régi magyar zenéről mesél” fejtette ki álláspontját Hajós András, majd a hangos nevetés közepette megpróbálta megnyugtatni Varga Viktort. Utolsó mondatában viszont ismét odaszúrt a színpadon álló előadónak.

Te mindent megtettél, még akkor is, ha ez kevés volt

mondta a humorista, aki még gondolatai zárása közben sem kímélte a zenészt...

Végül a többi zsűritag jóindulata sem tudta versenyben tartani Varga Viktort. Ugyanis a nézők szavazataikkal, inkább Szandit és Horváth Tomit mentették meg a kieséstől, így Halastyák Fannival együtt búcsúzott a műsortól a raszta hajú énekes. 

 

