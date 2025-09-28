Eldőlt: Nekik kellett távozni a Sztárban Sztár All Stars műsorából

Döntött a zsűri és a nézői akarat. Sztárban Sztár All Stars tovább robog.
Hatalmas bulit csaptak az énekesek vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars negyedik élőshowjában. A műsor során a versenyzők azért mérték össze az ének és átalakuló tudásukat, hogy a legjobb 12 közé bekerülhessenek. Minden produkció végén a zsűri kifejtette a véleményét és pontozott is. Majd négy versenyző kiesőzónába került: Halastyák Fanni, Szandi, Varga Viktor és Horváth Tamás.
Varga Viktor a Gyöngyhajú lányt hozta el, még Szandi a Total Eclipse of the heart című számot. Horváth Tamás Desh bőrébe bújt, még Halastyák Fanni végre kiengedte a hangját Dér Heniként.
Halastyák Fanni és Varga Viktor számára a verseny véget ért
