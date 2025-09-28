RETRO RÁDIÓ

Eldőlt: Nekik kellett távozni a Sztárban Sztár All Stars műsorából

Döntött a zsűri és a nézői akarat. Sztárban Sztár All Stars tovább robog.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28.
Halastyák Fanni Varga Viktor Horváth Tamás Sztárban Sztár All Stars Szandi kieső

Hatalmas bulit csaptak az énekesek vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars negyedik élőshowjában. A műsor során a versenyzők azért mérték össze az ének és átalakuló tudásukat, hogy a legjobb 12 közé bekerülhessenek. Minden produkció végén a zsűri kifejtette a véleményét és pontozott is. Majd négy versenyző kiesőzónába került: Halastyák Fanni, Szandi, Varga Viktor és Horváth Tamás. 

Sztárban Sztár All Stars
Sztárban Sztár All Stars / Fotó: Metropol 

Varga Viktor a Gyöngyhajú lányt hozta el, még Szandi a Total Eclipse of the heart című számot. Horváth Tamás Desh bőrébe bújt, még Halastyák Fanni végre kiengedte a hangját Dér Heniként. 

Ők estek ki a Sztárban Sztár All Stars negyedik adásából

Halastyák Fanni  és Varga Viktor számára a verseny véget ért


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu