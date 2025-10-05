RETRO RÁDIÓ

Mindenki állva tapsolt, Vavra Bence a zsűrit is sokkolta A Sztárban Sztár All Stars műsorában

Vavra Bence igazán maximalista, de még a tapasztalt füleket is meg tudta lepni. Felszántotta a Sztárban Sztár All Stars színpadát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05.
Módosítva: 2025.10.05.
Vavra Bence Sztárban Sztár All Stars sztárban sztár

Vavra Bence  a Sztárban Sztár 8. évadának nyertese immár édesapaként bizonyíthat az All Stars szériában. Az eddigi adásokban nagyon magasra tette a lécet, először Freddie Mercury bőrébe bújva mutatta meg tehetségét, majd Tom Odell Another Love című dalát énekelve csalt könnyeket a szemekbe. Ezen a héten pedig Anastacia egyik dalát, Paid My Dues-t adta elő, nem titkolva, ez az alakítás teljesen komfortzónán kívüli számára.

Vavra Bencét mindenki imádta
Vavra Bence jött és tarolt! / Fotó: MATE KRISZTIAN

Igaz, a saját évadomban voltam már nő, például Adele és Pitti Katalin, de ott tulajdonképpen egy helyben állva énekeltem. Most pedig rengeteg lesz a mozgás, mindez magassarkúban, a szerelmem segít, hogy kell ezt jól csinálni, hogy természetesnek tűnjön, hogy én tűsarkakon énekelek. Anastaciának ez a mozgás zsigerből jön, nekem kevésbé, de még van két nap, szóval ezerrel gyakorlom a koreográfiát is!

- vallotta be korábban a Borsnak. Hozzátette ugyanakkor, most is ugyanannyi energiát fektet bele a produkcióba, mint eddig, hiszen maximalista, ráadásul a mezőny is nagyon erős. 

Sztárban Sztár All Stars: mindenki állva tapsolt Vavra Bencének

Nos, úgy tűnik egyre feljebb és feljebb teszi azt a bizonyos mércét Vavra Bence. Anastaciaként a külseje, a mozgása és persze a hangja is tökéletesen a helyén volt, így aztán sem a zsűri, sem a versenyzőtársak nem bírták ülve végignézni a rendkívül színvonalas produkciót.

Lemaradtál? Nézd vissza itt:

 

