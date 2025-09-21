Szem nem maradt szárazon: mindenki zokogásban tört ki a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Megható produkcióval tért vissza Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 3. élő show-jába. Az énekes ezúttal Tom Odell bőrébe bújt, és az Another Love című dalt adta elő.

Mindenkit sikeresen megríkatott a Sztárban Sztár All Starsban Vavra Bence / Fotó: Markovics Gábor

Az előadást követően a zsűri tagjai sokáig szóhoz sem jutottak, mialatt a könnyeiket törölgették. Liptai Claudia alig tudta fogalmazni, mi érez, amikor Vavra Bence megjelenik a színpadon.

Nem éreztem ilyet világsztároknál sem

- vallotta be.

Lékai-Kiss Ramóna is alig tért magához, míg Stohl András már nem is próbálkozott az értékeléssel, inkább átengedte a szót Hajós Andrásnak.

Potyogtak a könnyek Vavra Bence előadása alatt, de még utána is / Fotó: Markovics Gábor

Talán nem meglepő, de ezek után Vavra Bence megkapta a maximális 40 pontot.