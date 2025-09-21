RETRO RÁDIÓ

Szem nem maradt szárazon: mindenki zokogásban tört ki a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Vavra Bence egy érzelmes produkcióval tért vissza, amellyel sikeresen megríkatott mindenkit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 22:18
Módosítva: 2025.09.21. 22:26
Sztárban Sztár All Stars megható Vavra Bence Tom Odell

Megható produkcióval tért vissza Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 3. élő show-jába. Az énekes ezúttal Tom Odell bőrébe bújt, és az Another Love című dalt adta elő.

178A7212
Mindenkit sikeresen megríkatott a Sztárban Sztár All Starsban Vavra Bence / Fotó: Markovics Gábor

Az előadást követően a zsűri tagjai sokáig szóhoz sem jutottak, mialatt a könnyeiket törölgették. Liptai Claudia alig tudta fogalmazni, mi érez, amikor Vavra Bence megjelenik a színpadon.

Nem éreztem ilyet világsztároknál sem

- vallotta be.

Lékai-Kiss Ramóna is alig tért magához, míg Stohl András már nem is próbálkozott az értékeléssel, inkább átengedte a szót Hajós Andrásnak.

178A7230
Potyogtak a könnyek Vavra Bence előadása alatt, de még utána is / Fotó: Markovics Gábor

Talán nem meglepő, de ezek után Vavra Bence megkapta a maximális 40 pontot.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu