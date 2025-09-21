Szem nem maradt szárazon: mindenki zokogásban tört ki a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Vavra Bence egy érzelmes produkcióval tért vissza, amellyel sikeresen megríkatott mindenkit.
Megható produkcióval tért vissza Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 3. élő show-jába. Az énekes ezúttal Tom Odell bőrébe bújt, és az Another Love című dalt adta elő.
Az előadást követően a zsűri tagjai sokáig szóhoz sem jutottak, mialatt a könnyeiket törölgették. Liptai Claudia alig tudta fogalmazni, mi érez, amikor Vavra Bence megjelenik a színpadon.
Nem éreztem ilyet világsztároknál sem
- vallotta be.
Lékai-Kiss Ramóna is alig tért magához, míg Stohl András már nem is próbálkozott az értékeléssel, inkább átengedte a szót Hajós Andrásnak.
Talán nem meglepő, de ezek után Vavra Bence megkapta a maximális 40 pontot.
