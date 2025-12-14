RETRO RÁDIÓ

Könnyekre fakaszt Katalin hercegné kézzel írt levele, ez áll benne

Megható, kézzel írt üzenet. Így tisztelgett és emlékezett meg Katalin hercegné a rákban elhunytakról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 20:00
királyi család rák Katalin hercegné

Katalin hercegné kézzel írt üzenetet hagyott a rákban elhunytak emlékére – közölte a PEOPLE. Az üzenetet a londoni Ever After Gardenben helyezte el, amely adományokat gyűjt a Royal Marsden Rákkutató Jótékonysági Alap számára.

Katalin hercegné kézzel írt levélben emlékezett meg a rák áldozatairól
Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Katalin hercegné kézzel írt levélben emlékezett meg a rák áldozatairól

Katalin hercegné egy be nem jelentett látogatás során hagyta ott a kézzel írt üzenetet a londoni művészeti installáción. Ezzel tisztelegve azok előtt, akik a rákkal folytatott harc következtében vesztették életüket.

A 43 éves hercegné egy videóban osztotta meg a pillanatokat az Ever After Gardenben tett látogatásáról. Ez egy szezonális szabadtéri tér, amely a Royal Marsden Cancer Charity javára gyűjt adományokat.

Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult az Ever After Gardenhez, amely létfontosságú forrásokat gyűjt a Royal Marsden Cancer Charity számára. Minden egyes virág, minden egyes fény egy-egy emlék, a közös szeretet, emlékezés és remény fénye – C

– írta Katalin a bejegyzésben.

A videó vége felé egy pillanatban egy kis, kézzel írt cetli látható a fűben elhelyezve.

Szeretettel emlékezünk mindazokra, akik életüket vesztették a rák következtében – C

– áll a cédulán.

Katalin hercegné és férje, Vilmos herceg januárban a Royal Marsden NHS Foundation Trust közös védnökei lettek. Mind az alapítvány, mind a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezet különösen fontos a házaspár számára, mivel Katalin a Chelsea-ben található Royal Marsden Kórházban kapta rákkezelését a diagnózisát követően.

Ő Királyi Fensége üzenete az elmúlt évben a kitartásról és a reményről szólt, és a Royal Marsden iránti támogatása mély együttérzésből fakad mindazok iránt, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe

– írta a Royal Marsden Cancer Charity az év elején kiadott, a hírt bejelentő közleményében.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

