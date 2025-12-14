Könnyekre fakaszt Katalin hercegné kézzel írt levele, ez áll benne
Megható, kézzel írt üzenet. Így tisztelgett és emlékezett meg Katalin hercegné a rákban elhunytakról.
Katalin hercegné kézzel írt üzenetet hagyott a rákban elhunytak emlékére – közölte a PEOPLE. Az üzenetet a londoni Ever After Gardenben helyezte el, amely adományokat gyűjt a Royal Marsden Rákkutató Jótékonysági Alap számára.
Katalin hercegné kézzel írt levélben emlékezett meg a rák áldozatairól
Katalin hercegné egy be nem jelentett látogatás során hagyta ott a kézzel írt üzenetet a londoni művészeti installáción. Ezzel tisztelegve azok előtt, akik a rákkal folytatott harc következtében vesztették életüket.
A 43 éves hercegné egy videóban osztotta meg a pillanatokat az Ever After Gardenben tett látogatásáról. Ez egy szezonális szabadtéri tér, amely a Royal Marsden Cancer Charity javára gyűjt adományokat.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult az Ever After Gardenhez, amely létfontosságú forrásokat gyűjt a Royal Marsden Cancer Charity számára. Minden egyes virág, minden egyes fény egy-egy emlék, a közös szeretet, emlékezés és remény fénye – C
– írta Katalin a bejegyzésben.
A videó vége felé egy pillanatban egy kis, kézzel írt cetli látható a fűben elhelyezve.
Szeretettel emlékezünk mindazokra, akik életüket vesztették a rák következtében – C
– áll a cédulán.
Katalin hercegné és férje, Vilmos herceg januárban a Royal Marsden NHS Foundation Trust közös védnökei lettek. Mind az alapítvány, mind a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezet különösen fontos a házaspár számára, mivel Katalin a Chelsea-ben található Royal Marsden Kórházban kapta rákkezelését a diagnózisát követően.
Ő Királyi Fensége üzenete az elmúlt évben a kitartásról és a reményről szólt, és a Royal Marsden iránti támogatása mély együttérzésből fakad mindazok iránt, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe
– írta a Royal Marsden Cancer Charity az év elején kiadott, a hírt bejelentő közleményében.
