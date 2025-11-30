RETRO RÁDIÓ

Mint egy igazi hercegnő: hófehér ruhában fotózták Sydney van den Bosch-t

A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 07:30
Sydney van den Bosch-nál most keresve sem találhatnánk boldogabb embert, hiszen a Szerencselány nemrégiben adott életet gyermekének, akiről azóta már több fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Hófehér ruhában fotózták Sydney van den Bosch-t Fotó: Kliszek Antal

A csinos modell most egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken ő látható, egy gyönyörű hófehér ruhában, amely kiemeli a szépségét. Úgy néz ki a fotókon, mint egy igazi hercegnő.

Ez itt bizony a Nagy Duett utáni második munkám a kislányommal a pocakomban

- írja Sydney van den Bosch.

A csinos modellről készült káprázatos fotókat itt tudod megtekinteni.

 

