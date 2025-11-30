Mint egy igazi hercegnő: hófehér ruhában fotózták Sydney van den Bosch-t
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Sydney van den Bosch-nál most keresve sem találhatnánk boldogabb embert, hiszen a Szerencselány nemrégiben adott életet gyermekének, akiről azóta már több fotót is megosztott a közösségi oldalán.
A csinos modell most egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken ő látható, egy gyönyörű hófehér ruhában, amely kiemeli a szépségét. Úgy néz ki a fotókon, mint egy igazi hercegnő.
Ez itt bizony a Nagy Duett utáni második munkám a kislányommal a pocakomban
- írja Sydney van den Bosch.
A csinos modellről készült káprázatos fotókat itt tudod megtekinteni.
