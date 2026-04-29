Saját ravatalán beszélt a férfi – 10 millióért életre keltették az elhunytat

Különleges hologramokat készít egy techcég. Megosztja az embereket, hogy életre keltették az elhunytat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 12:30
elhunyt hologram temetés

Teljesen váratlan és megdöbbentő dologhoz folyamodott egy özvegy nő, aki úgy döntött, „feltámasztja” elhunyt férjét a temetésén egy különleges technológia segítségével. A temetés olyan volt, akár egy sci-fi film, a vendégek pedig köpni-nyelni nem tudtak.

elhunyt
Elhunyt férje mását keltette életre az özvegy a temetésen – csúcstechnika segítségével (Fotó: eugene barmin / Freepik – Képünk illusztráció)

Hologramot csinált elhunyt férjéből

A 78 éves Pam Cronrath a washingtoni Wenatchee-ből fantasztikus virrasztást ígért férjének, Billnek, akivel 60 évig házasok voltak. A temetés pedig tényleg minden várakozást felülmúlt. A csúcstechnológiás búcsú fénypontja egyértelműen az életnagyságú elhunyt Bill megjelenése volt, aki egy óriásképernyőn úgy beszélgetett a vendégekkel, mintha még mindig élne.

Pam azt mondta a BBC-nek, hogy az ötlet a technológia iránt mélyen gyökerező szeretetéből fakadt. Egy amerikai tudományos show-n látta a technológiát először és teljesen odáig volt.

Teljesen lenyűgözött. Nem tudtam kiverni a fejemből

– idézi a nő szavait a Daily Star.

Az özvegy mélyen a zsebébe nyúlt, hogy a terve valóra váljon. Pam eredetileg 2000 dollárt szánt erre a különlegességre, ám úgy hírlik, hogy ennek végül tizenötszörösét (30.000 dollár, 9,3 millió forint) fizette ki. Ugyanazt a Proto Hologram nevű céget választotta, amely Michael Jackson Billboard-díjátadós hologramján is dolgozott.

Mivel Bill már elhunyt, Pamnek kellett megírnia Bill beszédét. „Hatvan éven át ismertem, ezért úgy írtam meg, ahogyan szerintem beszélne.”

A mérnökök ezután archív hanganyagok segítségével újraalkották a férfi egykori beszédhangját. A mintegy 200 fős megemlékezésen a férfi hologramja először beszédet mondott, majd kérdésekre válaszolt.

Az emberek megdöbbentek. Néhányan őszintén nem értették, hogy történik mindez

–  mondta az özvegy, aki nem tagadja: azóta is nézegeti a felvételt és vigaszra lel benne. Szerinte olyan, mintha fényképeket vagy régi videókat nézegetne. Segít neki, ha azt gondolja, elhunyt férje még mindig ott van mellette. Bár a szakértők megkérdőjelezik a dolog etikus részét, ám Pam azt mondja, hogy döntését a szeretet és megemlékezés vezérelte.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu