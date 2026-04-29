Saját ravatalán beszélt a férfi – 10 millióért életre keltették az elhunytat
Teljesen váratlan és megdöbbentő dologhoz folyamodott egy özvegy nő, aki úgy döntött, „feltámasztja” elhunyt férjét a temetésén egy különleges technológia segítségével. A temetés olyan volt, akár egy sci-fi film, a vendégek pedig köpni-nyelni nem tudtak.
Hologramot csinált elhunyt férjéből
A 78 éves Pam Cronrath a washingtoni Wenatchee-ből fantasztikus virrasztást ígért férjének, Billnek, akivel 60 évig házasok voltak. A temetés pedig tényleg minden várakozást felülmúlt. A csúcstechnológiás búcsú fénypontja egyértelműen az életnagyságú elhunyt Bill megjelenése volt, aki egy óriásképernyőn úgy beszélgetett a vendégekkel, mintha még mindig élne.
Pam azt mondta a BBC-nek, hogy az ötlet a technológia iránt mélyen gyökerező szeretetéből fakadt. Egy amerikai tudományos show-n látta a technológiát először és teljesen odáig volt.
Teljesen lenyűgözött. Nem tudtam kiverni a fejemből
– idézi a nő szavait a Daily Star.
Az özvegy mélyen a zsebébe nyúlt, hogy a terve valóra váljon. Pam eredetileg 2000 dollárt szánt erre a különlegességre, ám úgy hírlik, hogy ennek végül tizenötszörösét (30.000 dollár, 9,3 millió forint) fizette ki. Ugyanazt a Proto Hologram nevű céget választotta, amely Michael Jackson Billboard-díjátadós hologramján is dolgozott.
Mivel Bill már elhunyt, Pamnek kellett megírnia Bill beszédét. „Hatvan éven át ismertem, ezért úgy írtam meg, ahogyan szerintem beszélne.”
A mérnökök ezután archív hanganyagok segítségével újraalkották a férfi egykori beszédhangját. A mintegy 200 fős megemlékezésen a férfi hologramja először beszédet mondott, majd kérdésekre válaszolt.
Az emberek megdöbbentek. Néhányan őszintén nem értették, hogy történik mindez
– mondta az özvegy, aki nem tagadja: azóta is nézegeti a felvételt és vigaszra lel benne. Szerinte olyan, mintha fényképeket vagy régi videókat nézegetne. Segít neki, ha azt gondolja, elhunyt férje még mindig ott van mellette. Bár a szakértők megkérdőjelezik a dolog etikus részét, ám Pam azt mondja, hogy döntését a szeretet és megemlékezés vezérelte.
