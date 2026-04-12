Történelmet írtak! Visszatért a Földre az Artemis II legénysége

A NASA űrhajója sikeresen landolt. Az Artemis II legénysége visszatért Holdkerülő útjáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 21:00
Artemis-misszió visszatért űrhajós

A négyfős NASA legénység sikeresen teljesítette 10 napos Hold körüli útjukat, amivel a legmesszebb utaztak a Földtől, mint bárki eddig a történelem során. Az Orion kapszula - melyben az Artemis II legénysége utazott -, ami otthont adott nekik ideiglenesen, megtette visszatérő útját, majd sikeres landolást hajtott végre.

Artemis II
Visszatért az Artemis II Fotó: freepik.com / Illusztráció

Újra a Földön az Artemis II legénysége

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen ejtőernyők segítségével zuhantak a kapszulával, majd zuhantak vízbe Kalifornia partjainál. A helyszínen amerikai katonai helikopterek és katonák fogadták őket egy felfújható csónakban.

A négy űrhajóst a közelben lévő USS John P Martha hadihajó fedélzetére vitték, mielőtt orvosi kezelések alá vetették volna őket a kéthetes kimerítő missziójuk után. A NASA irányítóterme éljenezni kezdett, mikor végrehajtották a sikeres leszállást. Az űrügynökség a földetérést tankönyvi leszállásnak nevezte. Családjaik is végignézték szerettük visszatérését.

Ők voltak az emberiség csillagközi nagykövetei, akiket most kiküldtünk oda, és el sem tudok képzelni náluk jobb legénységet

- közölte a NASA igazgatója, Jared Isaacman.

A leszállás legveszélyesebb része akkor volt, mikor az Orion a légkörbe csapódott. Az űrszonda akár 23 ezer mérföld per órás sebességet is elérhetett, amikor elérte a Föld légkörét - írja a Metro.

Az alatta lévő levegő annyira felforrósodik, hogy tüzes plazmává alakul, amely során a rádiókommunikáció is nehezebbé válik. Magát az Artemis II-t nem a Holdra szálláshoz tervezték, ennek ellenére a legénység tudományos megfigyelést tartott a Hold túlsó oldalán.

A küldetés többnyire zökkenőmentesen zajlott, de néha akadtak problémák az elején, melyet a legénység külső segítséggel kitűnően obszervált, majd megoldott.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
