Történelmet írtak! Visszatért a Földre az Artemis II legénysége
A NASA űrhajója sikeresen landolt. Az Artemis II legénysége visszatért Holdkerülő útjáról.
A négyfős NASA legénység sikeresen teljesítette 10 napos Hold körüli útjukat, amivel a legmesszebb utaztak a Földtől, mint bárki eddig a történelem során. Az Orion kapszula - melyben az Artemis II legénysége utazott -, ami otthont adott nekik ideiglenesen, megtette visszatérő útját, majd sikeres landolást hajtott végre.
Újra a Földön az Artemis II legénysége
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen ejtőernyők segítségével zuhantak a kapszulával, majd zuhantak vízbe Kalifornia partjainál. A helyszínen amerikai katonai helikopterek és katonák fogadták őket egy felfújható csónakban.
A négy űrhajóst a közelben lévő USS John P Martha hadihajó fedélzetére vitték, mielőtt orvosi kezelések alá vetették volna őket a kéthetes kimerítő missziójuk után. A NASA irányítóterme éljenezni kezdett, mikor végrehajtották a sikeres leszállást. Az űrügynökség a földetérést tankönyvi leszállásnak nevezte. Családjaik is végignézték szerettük visszatérését.
Ők voltak az emberiség csillagközi nagykövetei, akiket most kiküldtünk oda, és el sem tudok képzelni náluk jobb legénységet
- közölte a NASA igazgatója, Jared Isaacman.
A leszállás legveszélyesebb része akkor volt, mikor az Orion a légkörbe csapódott. Az űrszonda akár 23 ezer mérföld per órás sebességet is elérhetett, amikor elérte a Föld légkörét - írja a Metro.
Az alatta lévő levegő annyira felforrósodik, hogy tüzes plazmává alakul, amely során a rádiókommunikáció is nehezebbé válik. Magát az Artemis II-t nem a Holdra szálláshoz tervezték, ennek ellenére a legénység tudományos megfigyelést tartott a Hold túlsó oldalán.
A küldetés többnyire zökkenőmentesen zajlott, de néha akadtak problémák az elején, melyet a legénység külső segítséggel kitűnően obszervált, majd megoldott.
