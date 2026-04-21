Győr-Fradi: A számok nem hazudnak, óriási meglepetés készül
A statisztikai adatok szerint az ETO már eddig is rácáfolt a papírformára. A Győr-Fradi rangadó után fordult a kocka az NB I-ben.
Feje tetejére állt az NB I, legalábbis, ami a bajnoki cím esélyeseit illeti az ETO és a Ferencváros vasárnapi rangadója (1-0) után. Jól mutatják a statisztikák, hogy a Győr-Fradit követően már a hazaiak kezében van az idei aranyérem sorsa.
A Football Meets Data a mérkőzés után már jelezte is, hogy a változás évének ígérkezik az idei a magyar labdarúgó-bajnokságban, ahol óriási meglepetés készül.
A statisztikai adatok alapján immár 71%-ra teszik az ETO esélyét a magyar bajnoki cím megszerzésére (pedig a szezon előtt ennek csak 17% volt a valószínűsége).
Győr-Fradi versenyfutás: Lépéshátrányban a címvédő
Az éllovas győrieknek a hátralévő három fordulóban legalább hét pontot kell szerezniük, hogy bebiztosítsák az elsőségüket történetük során ötödször. Ha nem sikerül, akkor a legutóbbi hét szezonban egyeduralkodó Fradinak legalább három ponttal többet kell gyűjtenie az újabb címvédéshez.
Az ETO hátralévő ellenfelei:
Debrecen (idegenben), Diósgyőr (otthon), Kisvárda (i)
Az FTC hátralévő ellenfelei:
Paks (o), Újpest (i), Zalaegerszeg (o)
Az NB I élcsoportja:
- ETO 62 pont
- FTC 59
- Debrecen 49
- Zalaegerszeg 48
- Paks 47
