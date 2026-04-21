Győr-Fradi: A számok nem hazudnak, óriási meglepetés készül

Feje tetejére állt az NB I, legalábbis, ami a bajnoki cím esélyeseit illeti az ETO és a Ferencváros vasárnapi rangadója (1-0) után. Jól mutatják a statisztikák, hogy a Győr-Fradit követően már a hazaiak kezében van az idei aranyérem sorsa.

Győr-Fradi: ahogy Lenny Joseph (balra) Miljan Krpicet, immár az FTC is üldözi a ETO-t (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Football Meets Data a mérkőzés után már jelezte is, hogy a változás évének ígérkezik az idei a magyar labdarúgó-bajnokságban, ahol óriási meglepetés készül.

💣 Is this the year of changes in 🇭🇺 Hungary?



❗️Huge upset brewing in 🇭🇺 NB I after Győr beat Ferencvaros and took a 3-point lead, only 3 rounds before the end!



🤏 Győr had only 17% chance to win the league before season started.



📈 Now they are at 71%!



🇭🇺 Győr needs to win 7… pic.twitter.com/V3E8vXWkmU — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 19, 2026

A statisztikai adatok alapján immár 71%-ra teszik az ETO esélyét a magyar bajnoki cím megszerzésére (pedig a szezon előtt ennek csak 17% volt a valószínűsége).

Győr-Fradi versenyfutás: Lépéshátrányban a címvédő

Az éllovas győrieknek a hátralévő három fordulóban legalább hét pontot kell szerezniük, hogy bebiztosítsák az elsőségüket történetük során ötödször. Ha nem sikerül, akkor a legutóbbi hét szezonban egyeduralkodó Fradinak legalább három ponttal többet kell gyűjtenie az újabb címvédéshez.

Az ETO hátralévő ellenfelei:

Debrecen (idegenben), Diósgyőr (otthon), Kisvárda (i)

Az FTC hátralévő ellenfelei:

Paks (o), Újpest (i), Zalaegerszeg (o)

Az NB I élcsoportja: ETO 62 pont FTC 59 Debrecen 49 Zalaegerszeg 48 Paks 47

A Győr-Fradi (1-0) meccs összefoglalója: