Győr-Fradi: A számok nem hazudnak, óriási meglepetés készül

A statisztikai adatok szerint az ETO már eddig is rácáfolt a papírformára. A Győr-Fradi rangadó után fordult a kocka az NB I-ben.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.21. 07:00
Feje tetejére állt az NB I, legalábbis, ami a bajnoki cím esélyeseit illeti az ETO és a Ferencváros vasárnapi rangadója (1-0) után. Jól mutatják a statisztikák, hogy a Győr-Fradit követően már a hazaiak kezében van az idei aranyérem sorsa.

Győr-Fradi: ahogy Lenny Joseph (balra) Miljan Krpicet, immár az FTC is üldözi a ETO-t (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Football Meets Data a mérkőzés után már jelezte is, hogy a változás évének ígérkezik az idei a magyar labdarúgó-bajnokságban, ahol óriási meglepetés készül.

A statisztikai adatok alapján immár 71%-ra teszik az ETO esélyét a magyar bajnoki cím megszerzésére (pedig a szezon előtt ennek csak 17% volt a valószínűsége).

Győr-Fradi versenyfutás: Lépéshátrányban a címvédő

Az éllovas győrieknek a hátralévő három fordulóban legalább hét pontot kell szerezniük, hogy bebiztosítsák az elsőségüket történetük során ötödször. Ha nem sikerül, akkor a legutóbbi hét szezonban egyeduralkodó Fradinak legalább három ponttal többet kell gyűjtenie az újabb címvédéshez.

Az ETO hátralévő ellenfelei:

Debrecen (idegenben), Diósgyőr (otthon), Kisvárda (i)

Az FTC hátralévő ellenfelei:

Paks (o), Újpest (i), Zalaegerszeg (o)

Az NB I élcsoportja:

  1. ETO 62 pont
  2. FTC 59
  3. Debrecen 49
  4. Zalaegerszeg 48
  5.  Paks 47

