Lisztes Krisztián 200 ezres gatyában jelent meg; Robbie Keane nem hagyta szó nélkül

A héten kétségtelenül a Ferencvárossal kapcsolatos hírek uralták a Metropol sportrovatát. Lisztes Krisztián hosszú kihagyás után ismét pályára lépett a Fradinál, melynek a jelek szerint a DVSC tehetségeire fáj a foga. A fővárosi zöld-fehérek ugyanakkor már a ma esti ETO–FTC (19:30, M4 Sport) rangadóra készülnek, amelyről Juhász Roland, korábbi válogatott védő is megszólalt lapunknak.

2026-ban először játszott Lisztes Krisztián a Fradi első csapatában Fotó: Laszlo Szirtesi

Lisztes Krisztián visszatért

Idén először játszott Lisztes Krisztián a Fradi csapatában, amely kedden 2-1-re legyőzte a Puskás Akadémiát és átvette a vezetést a bajnokságban. Robbie Keane vezetőedző a lefújás után nem hagyta szó nélkül a 20 éves futballista néhány percnyi játékát:

Jól szállt be, ez volt az első alkalom, hogy tényleg teljesen fitt volt. Ha így játszik, segíthet nekünk a hajrában

– fogalmazott az ír szakember.

Lisztes a mérkőzés másnapján stílusosan jelent meg a Népligetben. 200 ezer forintos bőszárú nadrágban és szürke kapucnis pulcsiban érkezett a klub főhadiszállására.

A Fradi vinné a DVSC sztárjait

Még javában tart a magyar bajnokság, de máris pletykálnak a nyári játékosmozgásokról. A szezon meglepetéscsapatának számító Debrecen legjobbjaiért biztosan jó néhány kérő lesz, a Fradi is érdeklődik. A hírek szerint az együttes két válogatott játékosa, Szűcs Tamás és Bárány Donát a rekordbajnok két kiszemeltje. A Fradi mindkettőjükkel jól járna, hiszen a magyarszabály betartásában is segíthetnek a csapatnak.

Juhász Roland megszólalt a bajnoki döntőről

Utoljára a Videotonnak sikerült felülkerekednie a Fradin az NB I-ben, még 2018-ban. Az akkori bajnok csapatkapitánya, Juhász Roland kellemes emlékként gondol vissza arra a szezonra, és arról is beszámolt a Metropolnak, akkoriban mivel tudták megfogni a Ferencvárost. A BL-döntő magyarországi nagykövete szerint a szervezettség sokkal fontosabb volt a Fradi ellen versenyfutásban, mint a lenyűgöző játék. A 95-szörös magyar válogatott focista úgy véli az a csapat lesz idén a befutó, amelyik ma megnyeri az ETO FC–FTC mérkőzést.

