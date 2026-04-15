Robbie Keane nem ment el szó nélkül a 200 ezres gatyában megjelent Lisztes Krisztián mellett

Idén először játszott Lisztes Krisztián a Fradi első csapatában, amely kedden 2-1-re legyőzte a Puskás Akadémiát és átvette a vezetést a bajnokságban. Robbie Keane vezetőedző a lefújás után megszólalt a 20 éves labdarúgó visszatéréséről – aki a mérkőzés másnapján stílusosan jelent meg a Népligetben.

2026-ban először játszott Lisztes Krisztián a Fradi első csapatában Fotó: Laszlo Szirtesi

Jól szállt be, ez volt az első alkalom, hogy tényleg teljesen fitt volt. Ha így játszik, segíthet nekünk a hajrában, ez nem rajtam, hanem Krisztiánon és az ő munkáján múlik

– idézi az Origo az ír szakember szavait Lisztes Krisztiánról, aki 2026-ban először, de a szezonban is mindössze harmadszor kapott szerepet a Ferencváros első csapatában. A 20 éves labdarúgó viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a szám a bajnokság hajrájában még tovább nőjön, ugyanis elsők közt jelent meg a Puskás Akadémia elleni mérkőzés másnapján a Népligetben, hogy csapattársaival felkészüljön a hétvégi, ETO FC elleni mérkőzésre.

Lisztes Krisztián nadrágja

Lisztes Krisztián a mai divatnak megfelelően egy bő szárú nadrágban jelent meg – amelynek ára a márka hivatalos oldalán 191 ezer forintba kerül –, mellé egy szürke kapucnis pulóvert vett fel. És természetesen az ő kezéből sem hiányozhatott az a kistáska, amely egyre népszerűbb kiegészítő a labdarúgók körében.

A Ferencváros egyébként csak eggyel több győzelmének köszönhetően vezeti az NB I-et a szintén 59 pontos győriek előtt, így a két csapat vasárnapi rangadója (19:30, tv: M4 Sport) egyfajta bajnoki döntőnek is felfogható.