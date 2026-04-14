Percekig vitatkoztak a gólon, majd élre került a Fradi

Újra a Ferencváros vezeti a labdarúgó-NB I tabelláját. A címvédő a korábbról elahalasztott bajnoki pótlásán hazai pályán verte 2-1-re a Puskás Akadémiát. Robbie Keane együttese a Fradi-Puskás meccs után nem csak, hogy utolérte pontszámban az eddigi éllovas Győrt, hanem több győzelmének köszönhetően meg is előzte a riválist a tabellán.

A hazai csapat nyerte a Fradi-Puskás bajnokit Fotó: Hegedüs Róbert

Az első félidőben a válogatott Lukács Dániel góljával még vezetett a vendég felcsúti együttes, majd még a szünet előtt fordított a Fradi. Előbb Lenny Joseph találatát adták meg többperces videózás után, majd Gabi Kanikovszki talált a kapuba.

Fradi-Puskás után aranymeccs

A hétvégi fordulóban, vasárnap sordöntő meccs jön az NB I-ben. A második helyre visszacsúszott Győr fogadja a vele azonos ponttal álló Fradit.