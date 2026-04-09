RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Minden a Fradi ellen szól? Kőkemény időszak vár a címvédőre

Egyre élesedik a bajnoki versenyfutás. Vajon a Fradi megvédi címét, vagy a Győr letaszítja a magyar futball trónjáról a rekordbajnokot?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 12:30
Fradi NB I magyar bajnokság Győr

Mindössze öt fordulóval az NB I zárása előtt továbbra is fej-fej melletti küzdelem zajlik a bajnoki címért a Fradi és a Győr között. A fővárosi zöld-fehérek – ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk – a tavaszra begyújtották a rakétákat: február közepe óta veretlenek a bajnokságban. Ugyanakkor a kisalföldi trónkövetelőt sem kell félteni: Borbély Balázs együttese is ritkán veszít pontokat, a téli szünet óta mindössze a bombaformában futballozó Zalaegerszeg tudta legyőzni őket. De vajon ki lesz a végső befutó?

A Győr legutóbb 3-1-re legyőzte a Fradit
A Győr legutóbb 3-1-re legyőzte a Fradit Fotó: Purger Tamás/ MTI

Fradi vagy Győr?

A magyar bajnokság tabelláját jelenleg a Győr vezeti, igaz, mindössze hárompontos előnnyel. Ez a különbség azonban csalóka, hiszen az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Amennyiben feltételezzük, hogy a bepótolt Puskás Akadémia meccset behúzza a címvédő, pontegyenlőség alakulna ki az élen. Mindez úgy, hogy a felek nemcsak a kupa elődöntőjében, hanem a bajnokság hajrájában is találkoznak még egymással.

A vélhetően sorsdöntő összecsapást április 19-én rendezik Győrben, mindössze három nappal a Magyar Kupa-elődöntőt megelőzően. A körülmények azonban korántsem kiegyenlítettek: a Ferencvárosnak pótló mérkőzést kell játszania néhány nappal a bajnoki leszámolás előtt.

A hátralévő programot tekintve is a fővárosiak helyzete tűnik nehezebbnek. Míg a Győr az élmezőnyből csupán a Debrecennel találkozik, addig a Ferencvárosra még vár a Paks, illetve legyőzhetetlennek tűnő Zalaegerszeg, de ne feledkezzünk meg az Újpest elleni derbiről sem.

Különösen az utolsó két fordulóban nagy a kontraszt: az ETO a vélhetően kiesés elől menekülő DVTK-val, illetve a Kisvárdával csap össze.

A két bajnokaspiránst hátralévő ellenfelei:

Ferencváros: DVTK (otthon); Puskás Akadémia (o); Győri ETO (idegenben); Paks (o); Újpest (i); Zalaegerszeg (o)

Győri ETO: Puskás Akadémia (i); Ferencváros (o); DVSC (i); DVTK (o); Kisvárda (i)

Azt sem lehet kizárni, hogy végül azonos pontszámmal zárják a bajnokságot. Ilyen esetben a szabályok értelmében elsőként a győzelmek számát veszik alapul, ezt követi a gólkülönbség, majd a szerzett találatok száma. Az első mutatóban ha a Fradi a Puskás ellen beéri pontszámban a Győrt, akkor egyel több győzelme is lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu