Marco Rossi is megszólalt, folytatódik a Fradi és a Győr óriási harca
A forma alapján címvédés várható az NB I-ben. A szövetségi kapitány is érdeklődve figyeli a Fradi és a Győr csatáját.
A válogatott szünet előtt vasárnap lépnek utoljára pályára a labdarúgó-NB I aranyesélyesei. A Győr Kazincbarcikára utazik, a címvédő Fradi pedig otthon fogadja a Kisvárdát. A tabellát jelenleg az egy meccsel többet játszó ETO vezeti, de a pillanatnyi forma a Ferencváros mellett szól.
A Ferencváros a héten kiesett az Európa-ligában, így mostantól csak a hazai sorozatokra kell koncentrálnia. A zöld-fehérek a vesztett pontokat tekintve jobban állnak, s a forma is mellettük szól. Utoljára február 14-én veszítettek pontot, sorozatban három bajnokit nyertek meg. Ezzel szemben a győriek utolsó két meccsükön csak egy pontot szereztek, Zalaegerszegen kikaptak 2-1-re, majd a kiesés elől menekülő MTK ellen zártak hazai pályán 0-0-ra.
A Ferencváros és a Győr a labdarúgó NB I mellett a kupában is összecsap egymással, az elődöntőben az FTC lesz a házigazda.
Marco Rossi szerint előnyben van a Fradi
A szövetségi kapitány a márciusi selejtezők előtt a Fradiból Osváth Attilát hívta be a keretbe, a Győrből pedig Vitális Milán mellett Csinger Márk is készülhet Szlovénia és Görögország ellen. A kapitány szerint kiélezett párharc várható a bajnoki aranyért.
„A Győr még mindig befuthat elsőnek, igaz, veszítettek pár pontot, és nem hiszem, hogy a Fradi engedi magát visszaelőzni, de az ETO jó szezont fut”
– mondta a kapitány a bajnoki versenyfutásról.
Az NB I. 27. fordulójában ez vár a bajnokesélyesekre:
Március, 22., vasárnap
Kazincbarcika-Győr, 16.45
Kisvárda-FTC, 19.15
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre