Marco Rossi is megszólalt, folytatódik a Fradi és a Győr óriási harca

A forma alapján címvédés várható az NB I-ben. A szövetségi kapitány is érdeklődve figyeli a Fradi és a Győr csatáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 13:30
A válogatott szünet előtt vasárnap lépnek utoljára pályára a labdarúgó-NB I aranyesélyesei. A Győr Kazincbarcikára utazik, a címvédő Fradi pedig otthon fogadja a Kisvárdát. A tabellát jelenleg az egy meccsel többet játszó ETO vezeti, de a pillanatnyi forma a Ferencváros mellett szól.

A Fradi kiesett az Európa-ligában, már csak a hazai terepre kell koncentrálnia (Fotó: Adam Molnar)

A Ferencváros a héten kiesett az Európa-ligában, így mostantól csak a hazai sorozatokra kell koncentrálnia. A zöld-fehérek a vesztett pontokat tekintve jobban állnak, s a forma is mellettük szól. Utoljára február 14-én veszítettek pontot, sorozatban három bajnokit nyertek meg. Ezzel szemben a győriek utolsó két meccsükön csak egy pontot szereztek, Zalaegerszegen kikaptak 2-1-re, majd a kiesés elől menekülő MTK ellen zártak hazai pályán 0-0-ra.
A Ferencváros és a Győr a labdarúgó NB I mellett a kupában is összecsap egymással, az elődöntőben az FTC lesz a házigazda.

Marco Rossi szerint előnyben van a Fradi

A szövetségi kapitány a márciusi selejtezők előtt a Fradiból Osváth Attilát hívta be a keretbe, a Győrből pedig Vitális Milán mellett Csinger Márk is készülhet Szlovénia és Görögország ellen. A kapitány szerint kiélezett párharc várható a bajnoki aranyért.

„A Győr még mindig befuthat elsőnek, igaz, veszítettek pár pontot, és nem hiszem, hogy a Fradi engedi magát visszaelőzni, de az ETO jó szezont fut”

– mondta a kapitány a bajnoki versenyfutásról.

Az NB I. 27. fordulójában ez vár a bajnokesélyesekre:

Március, 22., vasárnap

Kazincbarcika-Győr, 16.45

Kisvárda-FTC, 19.15

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
