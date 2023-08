Újra meg kellett műteni az izomsorvadásban szenvedő Dórikát, így van most a kislány

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, a 11 éves Dórika és édesanyja Hajdúböszörményben él egy aprócska albérletben. A kislány édesanyja, Anita igyekszik mindent megadni Dórinak, ami nem egyszerű, mert mindössze négy órában dolgozik. Kislánya, Dórika egy eddig nem azonosított izomsorvadásban szenved, ami miatt most újra meg kellett műteni.

Dórika kitartása példaértékű Fotó: Metropol

A kislányt 6 éves korában diagnosztizálták a szörnyű betegséggel. Édesanyjának eleinte csak az tűnt fel, hogy Dórika folyton lábujjhegyen járt. Tavaly viszont meg is kellett műteni, ráadásul egyszerre mindkét lábát. Sőt, igaz, hogy segítséggel, mankóval, de tavaly a műtét után a TündérFutáson is részt vett. Itt mindenki elolvadt az édes kislánytól, akinek hatalmas akaratereje van.

Tavaly májusban mindkét lábát megműtötték, az Achilles-izmot hosszabbították meg. Szerencsére a műtét jól sikerült, hiszen augusztus végén, bár akkor még mankóval, a 7. Tündérfutáson sikerült végiggyalogolnia az 500 méteres távot

– fejtette ki lapunknak korábban Igaz Nagy Anita, a kislány édesanyja.

Az alapítvány kuratóriuma ekkor döntött úgy, hogy idén őt szeretnék támogatni, így a befolyt összegből 100 000 forinttal támogatták a kislányt. Dórika legnagyobb vágya egy kiskutya volt, ezért az alapítvány egy menhelyi mentett négylábúval is megajándékozta, akivel idén már mankók nélkül állt a start- vonalhoz. Most viszont a Tündérkör alapítvány a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kislányt sajnos újra meg kellett műteni.

Dórika mindenkit elvarázsolt a versenyen Fotó: Metropol

Dórikának ez már a második műtétje. Az első műtétje tavaly volt, közvetlenül a Tündérfutás előtt. Az izomsorvadás sajnos ilyen. Mindig nyújtani kell az izmait, ahogy nő. De szerencsére jól van és a műtét is jól sikerült

– árulta el lapunknak Tóth Ferenc, a Tündérkör alapítvány elnöke, aki hozzátette: valószínűleg mivel nagyon gyorsan nő, egy-két év múlva újra kell majd műteni.

Ferenc a mai napig a szívén viseli a kis család sorsát. Fontos számára, hogy amiben csak tudja, segítse őket.

Ők egy nagyon rendes család, akik megérdemlik azt, hogy az emberek segítsenek rajtuk. Örülök, hogy mi is hozzá tudtunk tenni valami Dórika gyógyulásához

– árulta el lapnak Ferenc.