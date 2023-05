Valóra vált a Nagykerekin élő látássérült édesanya és 16 hónapos kislányának az álma

Ahogy arról korábban a Ripost beszámolt, Nagykerekin él egy család, nehéz körülmények között. Rézműves Vivien 22 éves és gyermekkora óta látássérült. Nagykerekin édesanyjával és testvérének családjával él egy nem akadálymentesített, aprócska házban. Itt neveli másfél éves kislányát is, Lénát. A nehéz körülmények között élő család mindent megtesz annak érdekében, hogy a kicsi Léna mindent megkapjon az élettől, ami egy gyermeknek jár, attól függetlenül, hogy édesanyja nem lát. A Ripost meglátogatta a családot és mint kiderült: az édesanya nagy álma, hogy kislányának névnapjára vehessen egy etetőszéket, hiszen így számára is könnyebb lenne szilárd ételekkel etetni Lénát. Az álom pedig nemrég valósággá is vált.

Vivien látássérültként Léna sírásából és hangulatából következtet arra, hogy mire van szüksége kislányának. Fotó: Végh István

Az ország másik feléből érkezett a segítség

Vivienék története sokakhoz eljutott és az egész országot bejárta. Erre bizonyíték az is, hogy a hőn áhított etetőszéket egy salgótarjáni édesanya ajánlotta fel a részükre, a szállításban pedig egy helyi pedagógus segített, aktivizálva kapcsolatrendszerét, hogy végül eljusson a szék a látássérült édesanyához. Így az álom etetőszék közel 300 km-t utazott, hogy megérkezhessen Nagykerekire, új kis tulajdonosához.

Nagyon örültem a széknek főleg, hogy most sok pénz elment gyógyszerre is, ugyanis Léna beteg lett. Még névnapi ajándékot sem tudtam neki venni, de a jóakaróknak hála igazi ajándék lehetett neki az etetőszék

– mesélte boldogan az édesanya a Metropolnak. Vivien elmondta, hogy nem csak az etetőszékkel tudta meglepni kislányát, hanem egy hintalóval is, melyet ingyen el lehetett hozni és sógora meglepte vele a kicsi Lénát névnapjára.

Léna egyelőre csak 5 percre marad benne az etetőszékben, hiszen még nem szokta meg. Szaladgálva eszik inkább, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített benne, hogy eljusson hozzánk

– nyilatkozta Vivien, aki azt hitte, hogy már teljesen le kell mondania arról, hogy kislányának ajándékot adjon, hiszen nincsenek könnyű anyagi helyzetben. Amellett, hogy Vivien nem tud dolgozni, az édesanyja, Léna nagymamája sem tud, hiszen lánya látássérült, a családot pár hónapja ráadásul hatalmas veszteség is érte: Vivien édesapja hosszú betegeskedés után elhunyt, így az egyik kenyérkereső is kiesett a családból.

Vivien eddig csak az ölébe fogva, cumisüvegből tudta önállóan etetni kislányát. Fotó: Végh István

Álmuk, hogy akadálymentesítsék a házat

Vivienék nagykereki házában több generáció él együtt, aprócska szobákban és szűk konyhában töltik a napjaikat. A látássérült édesanyának a legnagyobb kihívást a magas küszöb jelenti, illetve az alacsony beltér és szűk szobák, melyekben nehezen tud Lénával egyedül közlekedni.

Édesanyám sem fog örökké élni, meg kell tanulnom teljesen egyedül közlekedni, ebben a házban viszont jelenleg így nem tudok. De már az is hatalmas segítség lenne, ha bevezethetnénk a gázt

– mesélt anyagi gondjaikról Vivi.