Zsolt rászorulóknak segített, akik felgyújthatták a házát

Nem volt álomszerű Tóth Zsolt élete: alig hogy megszületett, édesanyja megpróbálta megölni, majd államigondozásba került. A férfi úgy érezte egyedül van a világban és nem számíthat senkire, mígnem 12 éves korában megismerkedett egy kedves emberrel, aki pártfogásába vette; segített neki otthonhoz jutni és elindította az életben: ekkor elhatározta, hogy ő is támogatni fogja sorstársait. A 65 éves férfi azóta több embernek is szebbé tette az életét. Pártfogoltjai közül volt, aki az egészségügyben helyezkedett el, többen családot is alapítottak, azonban nem mindenki becsülte meg Zsolt tevékenységét.

Tóth Zsolt arra tette fel életét, hogy másokon segítsen Fotó: Olvasói

"Nagy gond van, leégett a házad"

A férfi isaszegi házát ideglenesen odaadta államigondozásból kikerült fiataloknak, ő pedig a fővárosban próbált szerencsét, ahol jelenleg is albérletben él. Négy hónapja egy fiatal férfi Tibor és élettársa Kati, valamint két kiskorú gyermekük költözött be. Egy nap azonban szörnyű hírt közölt a család Zsolttal.

A Kati hívott, hogy "Nagy gond van, leégett a házad", kérdeztem, hogy mi történt, aztán mondta, hogy kigyulladt a ház. Utána az egyik szomszéd lefényképezte a házat és elküldte nekem a képeket. Nem tudtam megszólalni sem a sokktól

- mesélte a Metropolnak Zsolt. A férfi elmondása szerint senki nem volt otthon, mikor kigyulladt a ház, a lángokat a szomszédok vették észre. A tűz a teraszon keletkezett, amit egy rosszul elnyomott cigaretta okozhatott.

Teljesen leégett a ház tetőszerkezete Fotó: Olvasói

Bocsánatot sem kért a család

Zsoltnak nincs vérszerinti gyermeke, de pártfogoltjaira úgy tekint mintha a sajátjai lennének. Nem kért tőlük soha pénzbeli támogatást, csak azt szeretné, hogy érezzék nincsenek egyedül. Most mégis úgy gondolja nem érdemelte ezt a sorscsapást az élettől. Szeretné felújítani isaszegi házát, hogy továbbra is tudjon segíteni az államigondozásból kikerült fiataloknak.