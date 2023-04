Pusztító tűzben égett el mindenük – szívszorító módon segít a falu a túlélő idős házaspárnak

Erdőszentgyörgyön nevelkedtem, egy templomba jártam velük. Igazi jámbor emberek, akiket eddig is megcibált az élet, mégsem veszítették el a hitüket. Súlyos betegségben szenvednek mindketten. Pontosan tudják, mit jelent a szenvedés. Most, hogy leégett az otthonuk, egy újabb próbatételt kell kiállniuk, de biztos vagyok benne, hogy most is helytállnak. Sokan imádkoznak értük, én is így teszek, és örömömre szolgál, hogy a tűzeset hírére rengeteg helyi és Erdőszentgyörgyről elszármazott magyar segít nekik valamilyen formában.