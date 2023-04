Égő házból mentették ki a nyugdíjas férfit a debreceni rendőrök

Április 12-én érkezett a bejelentés, miszerint tűz ütött ki egy józsai ingatlanban Debrecenben.

Fotó: Police.hu

Az egyenruhások perceken belül a helyszínre értek

A police.hu oldalán arról számoltak be, hogy az épület több helyisége is teljes terjedelmében égett és a tetőszerkezet is lángra kapott. A három egyenruhás nem tétovázott, bementek a házba, ahol egy idős férfit találtak. A nyugdíjast kivitték az udvarra, biztonságos távolságra a lángoktól.

Mint írták: az egyik körzeti megbízott visszaszaladt a házba, meggyőződött arról, hogy senki nincs az ingatlanban, és az egyik szobából egy gázpalackot is kihozott.

A rendőrök a férfit átadták a mentőszolgálat munkatársainak - írták.