„Átlagos emberek segítségével csodálatos dolgokat hozunk létre” – mozgássérültek álmait váltja valóra Viktor

Brandt Viktornak bár szenvedélye a vezetés, 2007-ben úgy érezte, hogy kevés neki a trolibuszsofőri munka, és szeretne egyéb hasznos módon is segíteni az embereken. Ekkor találta ki, hogy mozgássérült embereknek fog segíteni eszközökkel és utazással, ma már pedig valóságos álmokat is szállít. Talán éppen ezért is kapta az Álomszállító nevet, hiszen mozgássérült embereknek segít eljutni kórházba, külföldi műtétre, de az sem ritka, hogy élményautózást, sétarepülést vagy családi kirándulást szervez nekik.

Viktor öt éve hivatalosan is elindította Álomszállító Alapítványát Fotó: Beküldött fotó

Összegyűjti rá a pénzt és szállítja az álmokat

Viktor önmagáról úgy gondolja, hogy főállása a trolivezetés, hivatása pedig, hogy speciális igényű emberek álomszállítójaként ténykedik. Az Álomszállító nevet épp egy olyan embertől kapta, akinek sokan segített, majd ezen ötlettől vezérelve öt éve hivatalosan is elindította az Álomszállító Alapítványt, mellyel már rengeteg ember életét tette jobbá.

Úgy éreztem, hogy csak trolivezetőként unalmas az életem, mert körökön keresztül megyek és nem szólok senkihez. Éreztem, hogy ez nem nekem való. Szerettem volna beszélgetni az emberekkel és hasznos dolgot csinálni. Így kezdtem el mozgássérült embereket szállítani, majd egy idő után ralizni, driftelni és repülni vittem őket

– árulta el a Ripostnak Viktor, hogyan is indult álomszállítói pályafutása.

„Elkezdtem kitalálni, hogy mivel tehetném boldogabbá ezeket az embereket, azon kívül, hogy szállítom őket. Így jutott eszembe, hogy a kerekesszékes emberek talán sosem tapasztalhatják meg, hogy milyen egy sportautóban száguldani, sétarepülni vagy épp hajókázni. Épp ezért azt tűztem ki célul, hogy ha csak egy napra is, de megadom nekik ezt az élményt, ezt az álmot.”

Viktor azonban nem egyszerűen sofőrködik, illetve szervezi az élményeket: ő maga gyűjti össze az álmok valóra váltásához a pénzt is. Szerencsére sokan vannak, akik segítenek neki ebben.

Átlagos emberek segítségével olyan csodálatos dolgokat hozunk létre, amit sokszor én magam sem hiszek el.

„Az alapítványommal már 24 millió forint értékben sikerült segédeszközöket ajándékoznom rászorulóknak, de az is gyakori, hogy egy külföldi műtétre való kijutásra gyűjtök, vagy épp élményautózást, élményrepülést finanszírozok belőle” – részletezte Viktor.

Sokan álmukban sem képzelték, hogy átélhetik ezeket az élményeket Fotó: Beküldött fotó

Sok kicsi adományból hatalmas álmokat valósít meg

Brandt Viktor Álomszállítóként megtapasztalta: csak idő kérdése, és minden jó ügyre össze lehet gyűjteni elegendő pénzt. Egy-egy álom megvalósításához elég pár száz ember, és nekik is csupán 1000-2000 forintot kell beadniuk. Vallja: ha az emberek összefognak, és a sok kicsit összeadják, abból nagy dolgok születnek.

„Én azt vallom, hogy mindenre össze tud gyűlni az összeg, csak idő kell hozzá. De persze karácsonykor például sokkal gyorsabban összegyűlik a szükséges összeg, mint máskor, amire figyelek is posztoláskor” – árulta el az álomszállító trolibuszvezető.

Viktort egyébként egyre többen keresik meg, emiatt van, hogy valamire nemet kell mondania, hiszen olykor napi 12 órát vezeti a trolit, és ő sem mindenható. Persze amikor csak lehet, segít, és sokszor magától megy oda valakihez, akin látja, hogy mozgássérült, és ajánl fel neki segédeszközt teljesen ingyen.

Nagyon szerteágazó és színes az alapítványi munka. Van, hogy egy családot viszek el magánjellegű kirándulásra, akik máshogy nem tudják megoldani, vagy kórházba szállítok valakit, esetleg segédeszközöket szállítok vagy épp élményekhez juttatom őket

– mesélt a munkájáról Viktor, aki most egy kisfiút és családját fogja kivinni egy kollégájával Barcelonába Nazarov-műtétre, ráadásul nem is akárhogy. Az útra gyűjtést szerveztek és lakókocsit béreltek, hogy a műtét egész ideje alatt kint lehessenek a családdal és haza is tudják őket hozni. Munkájának eredményét mi sem bizonyítja jobban, hogy egy hónap lefolyása alatt a barcelonai útra összegyűlt már közel 1 millió forint, Brandt Viktor neve pedig hamarosan jobban összefonódik az Álomszállító fogalommal, mint a BKV-val.