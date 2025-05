Döbbenetes: Rácz Jenő felesége életet mentett

Rácz-Gyuricza Dóra, a Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő felesége, nemcsak az Instagram vagy a Lelkizünk? podcast műsorvezetőjeként aktív, hanem a mindennapokban is figyelmes és gondoskodó. A tegnapi nap a teraszán egy kábultan fekvő fakopáncsra lett figyelmes, amely valószínűleg az üvegajtónak ütközött. Az édesanya azonnal cselekedett.

Rácz Jenő felesége életet mentett

„Szegény kis fakopáncsot a teraszon kábultan találtam, miután egy hatalmasat koppant az üvegre”

– osztotta meg követőivel Instagram-történetében. A madarat egy jól szellőző, sötét dobozba helyezte, hogy nyugodt környezetben regenerálódhasson. Két óra elteltével a madár újra mozgolódni kezdett, majd három óra múlva kirepült a dobozból, és ismét kopácsolni kezdett az ablakon, jelezve, hogy készen áll a visszatérésre a természetbe.

Dóra megosztotta tapasztalatait követőivel, hangsúlyozva, hogy hasonló esetekben a legfontosabb a nyugalom biztosítása a madár számára:

Ha madárkát találtok, ne etessétek-itassátok, csak tegyétek egy jól szellőző, sötét dobozba pár órára őket, hadd szedjék össze magukat a trauma után

– árulta el Dóri.

Édesanyaként is mindene a gondoskodás

Rácz-Gyuricza Dóra nemcsak a természet iránti érzékenységéről ismert, hanem arról is, hogy tudatosan éli az életét. A Borsnak adott interjújában elmondta, hogy a legfőbb célja az, hogy boldog legyen, és kislánya, Kamilla ebben a harmonikus környezetben nőjön fel. Úgy véli, hogy ha saját magának nem adja meg a boldogságot, akkor az a gyerekére is kihat, emellett pedig példát is szeretne mutatni neki, hogyan tehet az ember azért, hogy minél örömtelibb élete legyen.

Kamilla már hároméves

Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő 2019-ben ismerkedtek meg A Konyhafőnök című műsor forgatásán, és azóta is boldog házasságban élnek. Kislányuk, Kamilla, 2025 áprilisában ünnepelte harmadik születésnapját. A család számára fontos a közös időtöltés és az egymás iránti szeretet kifejezése.

Az influencer édesanya példája arra is felhívja a figyelmet, hogy a mindennapi életben számtalan lehetőségünk van arra, hogy jót tegyünk, legyen szó akár egy bajba jutott madár megmentéséről, akár a családunk boldogságának megteremtéséről.