Karácsony Gergelyék ismét hozták a formát, a főváros ugyanis csúcsidőben rakatta le az autósok rémálmának is beillő „gerikarókat”. Azok, akik az egyébként is balesetveszélyes kerékpárúton közlekedtek például a Harminckettesek tere magasságában reggel nyolc körül, ki kellett hajtsanak az autósávba, miután a kerékpárúton éppen „gerikarókat” fúrattatott le a Városháza. A váratlanul kisuhanó biciklisekre és e-rolleresekre aztán az autósok akadtak ki, tesszük hozzá: joggal. De kész az újabb veszélyes bicikliút...

Bicikliút: ismét balesetveszélyes helyzeteket teremtett Karácsony Gergely újabb karókkal határolt biciklisávja. Mindenki anyázott, nemcsak dühítő, hanem hajmeresztő is volt, ahogy csúcsidőben dolgoztak / Fotó: Mediaworks

Bár a budapestieknek már nem újdonság, hogy Karácsonyék biciklisávjai logikátlanok, sőt a legtöbb esetben komoly gondot okoznak és balesetveszélyesek a közlekedésnél, azon túl, hogy többségük kihasználatlan. Mégis, meghökkentő módon igazi „KariGeris” megoldással találkoztak a napokban a Harminckettesek tere környékén lévő József körúti szakaszon.

A reggeli csúcsban mentem dolgozni, rollerrel, úgy nyolc után valamivel. Nem is értettem először, de akkor láttam, hogy a bicikliút kellős közepén állva fúrták le ezeket az értelmetlen karókat. Megdöbbentett, de más választásom nem volt, gyorsan kikanyarodtam az autós sávba. Nem voltam nyugodt, eléggé veszélyes volt, mert gyorsan haladtak az autók, a sofőrök pedig dudáltak, anyáztak. Próbáltam minél hamarabb visszatérni a bicikliútra, de éppen a karók miatt nehéz volt visszakanyarodnom. Érthetetlen, miért reggel, a legnagyobb forgalomban csinálják ezt, irtó veszélyes. Szerintem Karácsony Gergely csuklott is

– mesélte Csordás Norbert lapunknak, aki csak a fejét fogta az újabb fővárosi közlekedési projekt miatt.

Bár sok fővárosi támogatja az ötletet, hogy segítsék a kerékpáros közlekedést, ezeknek a ,,gerikaróknak” – ahogy többen hívják – a megvalósítás módja és helye miatt sokan kiakadtak / Fotó: Mediaworks

Bicikliút: Hamis biztonságérzetet nyújtanak az oszlopok

A József körút rendkívül fontos szerepet tölt be a város közlekedésében. Az autóforgalom és a biciklisek száma között még mindig óriási az eltérés. A két, illetve helyenként egy autósáv brutális forgalmat vezet le, míg a biciklisávon alig kóricál valaki. A helyszíni tapasztalatok azt mutatják, hogy a bringások fele továbbra is a járdán jár, a bicikliutat nem használják ki, de az autósok, gyakran a mentősök számára akadályt jelent a lezárt rész. A biciklisáv kialakítása során alkalmazott megoldások is aggodalmat keltenek. A sávot zöld, hajlékony műanyag cölöpökkel szegélyezték, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára, hiszen ha egy autó nagyobb sebességgel nekimegy, azok simán elhajlanak, így a kerékpárost is el tudják ugyanúgy ütni. Az oszlopok tehát hamis biztonságérzetet nyújtanak a bringásoknak, ezzel szemben a mentősöknek, kukásoknak, taxisoknak vagy áruszállítóknak megnehezítik a dolgukat, de még a lerobbant autók félreállítása is problémát okoz.