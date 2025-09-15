Budapesti Film Maraton indul: 6 nap, 6 színtér, 100 film, 1000 forintos jegyár

Szeptember 16-21. között felújított filmklasszikusokat kínál a mozikedvelőknek a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM). A fesztivál díszvendégei: a világhódító úton járó Hunyadi-film producere, Robert Lantos, valamint David Cronenberg és Atom Egoyan, akikkel személyesen is találkozhat a közönség egy-egy alkotásuk vetítése után. A játékfilmek mellett animációs filmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek is helyet kapnak a műsorban az Uránia, a Toldi, a Francia Intézet, az Art+Cinema, a Budapest Music Center és a MÜPA vetítővásznain. A Szent István téren a Bazilikánál ingyenes szabadtéri mozival várják a nézőket.

Ingyenes vetítések lesznek a film maraton keretében a Szent István téren (Fotó: BKFM)

A Nemzeti Filmintézet által szervezett hatnapos filmünnepre 1000 forintos kedvezményes áron kaphatók a jegyek. A Szent István téren pedig a főváros legnagyobb szabadtéri mozija ingyenes vetítésekkel várja a közönséget a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválján.

Ingyenes szabadtéri mozi is vár a film maraton keretében

Szeptember 16-án újra kinyit a legnagyobb, ingyenes szabadtéri mozi a Szent István Bazilika előtt a Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló Budapesti Klasszikus Film Maratonon. Négy közönségkedvenc alkotást lehet megnézni a téren felállított óriásvásznon. Felejthetetlen francia krimi Alain Delonnal, Luc Besson sokat idézett, neonfényes thrillere Christopher Lamberttel, egy megunhatatlan magyar vígjáték, a Liliomfi és a 80-as évek zenés kultfilmje, a Flashdance várja a nézőket az este nyolckor kezdődő, ingyenes esti vetítéseken.

Diákoknak is kínálnak programot

A Budapesti Klasszikus Film Maraton idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra: a fesztivál célja, hogy a diákok és tanárok is megtapasztalják a mozizás közösségi élményét és felfedezzék a filmművészet időtálló értékeit. Idén összesen 26 zártkörű vetítés várja az iskolai csoportokat a Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A vászonra klasszikus, restaurált filmek kerülnek, amelyek közül a legtöbb után beszélgetés és közönségtalálkozó következik – az alkotók, szakértők és a Magyartanárok Egyesülete közreműködésével, szeptember 16–19. között délelőtt és délután a Toldi mozi, Art+ Cinema és Uránia helyszíneken. A program célja nem csupán a filmek bemutatása, hanem az aktív feldolgozás és a kritikai gondolkodás ösztönzése is. A vetítések ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, és elsősorban iskolai csoportokat várnak.