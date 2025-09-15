Budapesti Film Maraton indul: 6 nap, 6 színtér, 100 film, 1000 forintos jegyár

Szeptember 16-tól egy héten át mozifesztivál lesz Budapesten. A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton sztárvendégekkel, ingyenes, illetve kedvezményes vetítésekkel várja a filmszerető közönséget.
Szeptember 16-21. között felújított filmklasszikusokat kínál a mozikedvelőknek a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM). A fesztivál díszvendégei: a világhódító úton járó Hunyadi-film producere, Robert Lantos, valamint David Cronenberg és Atom Egoyan, akikkel személyesen is találkozhat a közönség egy-egy alkotásuk vetítése után. A játékfilmek mellett animációs filmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek is helyet kapnak a műsorban az Uránia, a Toldi, a Francia Intézet, az Art+Cinema, a Budapest Music Center és a MÜPA vetítővásznain. A Szent István téren a Bazilikánál ingyenes szabadtéri mozival várják a nézőket.
A Nemzeti Filmintézet által szervezett hatnapos filmünnepre 1000 forintos kedvezményes áron kaphatók a jegyek. A Szent István téren pedig a főváros legnagyobb szabadtéri mozija ingyenes vetítésekkel várja a közönséget a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválján.
Szeptember 16-án újra kinyit a legnagyobb, ingyenes szabadtéri mozi a Szent István Bazilika előtt a Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló Budapesti Klasszikus Film Maratonon. Négy közönségkedvenc alkotást lehet megnézni a téren felállított óriásvásznon. Felejthetetlen francia krimi Alain Delonnal, Luc Besson sokat idézett, neonfényes thrillere Christopher Lamberttel, egy megunhatatlan magyar vígjáték, a Liliomfi és a 80-as évek zenés kultfilmje, a Flashdance várja a nézőket az este nyolckor kezdődő, ingyenes esti vetítéseken.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra: a fesztivál célja, hogy a diákok és tanárok is megtapasztalják a mozizás közösségi élményét és felfedezzék a filmművészet időtálló értékeit. Idén összesen 26 zártkörű vetítés várja az iskolai csoportokat a Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A vászonra klasszikus, restaurált filmek kerülnek, amelyek közül a legtöbb után beszélgetés és közönségtalálkozó következik – az alkotók, szakértők és a Magyartanárok Egyesülete közreműködésével, szeptember 16–19. között délelőtt és délután a Toldi mozi, Art+ Cinema és Uránia helyszíneken. A program célja nem csupán a filmek bemutatása, hanem az aktív feldolgozás és a kritikai gondolkodás ösztönzése is. A vetítések ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, és elsősorban iskolai csoportokat várnak.
A 8. Budapesti Klasszikus Film Maratonon több mint 100 filmet nézhetnek meg a klasszikus, restaurált filmek szerelmesei újra nagyvásznon. A programban szerepel Szomjas György road movie-ja, a Mr. Universe, amiben Mickey Hargitay is hangsúlyos szerepet kapott, illetve frissen, Cannes után látható lesz az Anyám, Jayne is, amiben Mariska Hargitay vall szüleiről, Jayne Mansfieldről és Mickey Hargitay-ról.
A Budapestről induló Mickey Hargitay megvalósította az amerikai álmot. A sportban, a filmvásznon és a magánéletben is sokak által irigyelt sikereket ért el. Csúcsra ért a testépítők közt és Mr. Universe-nek választották 1955-ben. Számtalan hollywoodi filmben szerepelt és feleségül vette az álomgyár szőke bombázóját, Jayne Mansfieldet. Inspiráló történetét, személyét a Budapesti Klasszikus Film Maraton két bemutatója is megidézi. Szomjas György 1988-as áldokumentarista road movie-ja, a Mr. Universe és a családi titkokat feszegető Anyám, Jayne: Mariska Hargitay filmje.
Hargitay Miklós beleszületett a sportba. Apja kiskorától kezdve aktív mozgásra ösztökélte, aminek eredményeként három testvérével együtt hamarosan a Fényes cirkusz társulatában lépett fel az akrobata számukkal. Innentől kezdve nem volt megállás. Belekóstolt a görkorcsolyázásba, majd a Fradiban a fociba is, mielőtt a II. világháború után az USA-ba emigrált. Mindössze 10 dollárral a zsebében vágott bele Amerika meghódításába, ami pár vargabetű megtétele után sikerült is. Volt asztalos, vízvezetékszerelő, majd artista első felesége oldalán. A házasság felbomlott, de a lelkesedése kitartott. Miután meglátta az 50-es évek testépítő sztárját, Steve Reeves-t, elkezdett ő is súlyokat emelni, ami olyannyira jól sikerült, hogy immár Mickey Hargitay néven elérte a testépítő karrierje csúcsát. 1955-ben a Mr. Universe-nek választották, ami után Hollywood is felfedezte és a nagy szerelem is rátalált. Elvette Marilyn Monroe méltó vetélytársát, Jayne Mansfieldet és vele együtt záporoztak felé a filmes felkérések. Feledhető alkotásokban, sokszor a felesége mellett feszített a vásznon. Viszont az eltérő temperamentumuk, különböző gyereknevelési elveik, sőt még a férfi humora is egyre inkább szétválasztotta az álompárt és 1963-ban végleg búcsút is intettek egymásnak. Jayne Mansfield 1967-ben autóbalesetben elhunyt, a gyerekeket, Miklóst, Zoltánt és Mariskát Mickey Hargitay vette magához és nevelte fel őket.
Az elmúlt évtizedekben a sportember legendája az óceán mindkét partján tovább élt. Hollywoodban a testépítésben hozzá hasonló sikereket elérő és később szintén filmsztárrá váló Arnold Schwarzenegger formálta meg az 1980-as The Jayne Mansfield Story-ban. Magyarországon pedig akkora hírességnek számított, hogy amikor hazalátogatott, utakat zártak le az őt szállító miniszteri Volga (!) előtt.
Bár a filmezéstől a 70-es években visszavonult, arra hajlandó volt, hogy Szomjas György szatirikus áldokumentarista road movie-jában, a Mr. Universe-ben önmagát megformálja.
„Mickey Hargitay-t igazi hősnek tekintem és a filmben is így jelenik meg, minden irónia, gúny nélkül. Tényleg Mr. Universe volt, tényleg Jayne Mansfield volt a felesége, western hősöket játszott. Az ember ránéz, és az első gondolata, hogy de jó is volna annyi idős korban ilyen kiegyensúlyozottnak lenni. Mickey Hargitay a negyvenes-ötvenes évek ideálja volt: igazi sportember. Mi még hittünk ezekben az ideálokban, fontosak voltak számunkra a sportteljesítmények. Az identitás szobra, ami ma ritka” – mondta róla Szomjas György, akinek ez a filmje sajnos a feledés homályába veszett az elmúlt évtizedekben. A Budapesti Klasszikus Film Maratonon végre ismét alkalom nyílik rá, hogy a mozivásznon idézhesse fel a közönség a legendás sportember alakját.
Részben a fesztivál másik bemutatója, az Anyám, Jayne: Mariska Hargitay filmje is erre tesz kísérletet. Ebben a rendező, Mariska Hargitay édesanyjához fűződő bonyolult kapcsolatát boncolgatja. Kevés idő jutott kettejüknek. Mindössze 3 éves volt, amikor elvesztette Jayne Mansfieldet, ráadásul úgy, hogy ő is ott volt a testvéreivel abban az autóban, amiben a színésznő meghalt. Az idei Cannes-i Fesztiválon bemutatott dokumentumfilm elmerül a családi legendárium titkaiban és többek közt egy megrázó vallomást is tartalmaz. A 61 éves színésznő elmondja, hogy Mickey Hargitay valójában nem a biológiai apja, hanem az olasz származású énekes, Nelson Sardelli gyermeke, akihez futó viszony fűzte Jayne Mansfieldet. Mariska találkozott is a férfival 30 évesen, de a kapcsolatnak nem lett folytatása. A 2006-ban elhunyt Mickey Hargitay-t tartja az igazi édesapjának, akiről ma is azt mondja, hogy „sosem tett mást, csak szeretett engem és csodálatos apa volt.”
A Mr. Universe és az Anyám, Jayne: Mariska Hargitay filmje szeptember 18-án, szeptember 21-én, illetve szeptember 20-án lesznek láthatóak a Budapesti Klasszikus Film Maratonon.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.