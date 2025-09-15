Döbbenetes rekord dőlt meg az Emmy-díjátadón - mutatjuk a győzteseket

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó, ami bőven tartogatott meglepetéseket, ráadásul rekord is született, ugyanis a Kamaszok című Netflix-sorozatért jelölt, mindössze 15 esztendős Owen Cooper a valaha volt legfiatalabb jelölt és győztes a "Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológiasorozatban vagy filmben" kategóriában.

Owen Cooper az alsó sorban ül, balról a harmadik helyen az Emmy-díjátadón/ Fotó: AFP

Íme a 77. Emmy-díjátadó győztesei: