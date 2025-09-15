Döbbenetes rekord dőlt meg az Emmy-díjátadón - mutatjuk a győzteseket

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó, ami bőven tartogatott meglepetéseket, ráadásul rekord is született, ugyanis a Kamaszok című Netflix-sorozatért jelölt, mindössze 15 esztendős Owen Cooper a valaha volt legfiatalabb jelölt és győztes a "Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológiasorozatban vagy filmben" kategóriában.
Íme a 77. Emmy-díjátadó győztesei:
Legjobb dráma sorozat: Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb férfi főszereplő dráma sorozatban: Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
Legjobb női főszereplő dráma sorozatban: Britt Lower (Különválás)
Legjobb férfi mellékszereplő dráma sorozatban: Tramell Tillman (Különválás)
Legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban: Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben)
Legjobb vígjáték sorozat: The Studio
Legjobb női főszereplő vígjáték sorozatban: Jean Smart (Hacks)
Legjobb férfi főszereplő vígjáték sorozatban: Seth Rogen (The Studio)
Legjobb férfi mellékszereplő vígjáték sorozatban: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Legjobb női mellékszereplő vígjáték sorozatban: Hannah Einbinder (Hacks)
Legjobb mini- vagy antológia sorozat: Kamaszok
Legjobb női főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Cristin Milioti (Pingvin)
Legjobb férfi főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Stephen Graham (Kamaszok)
Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Owen Cooper (Kamaszok)
Legjobb női mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Erin Doherty (Kamaszok)
Legjobb forgatókönyv vígjáték sorozatban: The Studio
Legjobb forgatókönyv dráma sorozatban: Andor
Legjobb forgatókönyv mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
Legjobb rendezés dráma sorozatban: Utolsó befutók
Legjobb rendezés vígjáték sorozatban: The Studio
Legjobb rendezés mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
Legjobb talk show: The Late Show With Stephen Colbert
