RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes rekord dőlt meg az Emmy-díjátadón - mutatjuk a győzteseket

Az idei Emmy-díjátadó minden képzeletet felülmúlt. Ezek az alkotások és alkotók győzedelmeskedtek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 06:59
Emmy-díjátadó Győztesek Netflix

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó, ami bőven tartogatott meglepetéseket, ráadásul rekord is született, ugyanis a Kamaszok című Netflix-sorozatért jelölt, mindössze 15 esztendős Owen Cooper a valaha volt legfiatalabb jelölt és győztes a "Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológiasorozatban vagy filmben" kategóriában.

Emmy-díjátadó győztesei
Owen Cooper az alsó sorban ül, balról a harmadik helyen az Emmy-díjátadón/ Fotó: AFP

Íme a 77. Emmy-díjátadó győztesei:

  • Legjobb dráma sorozat: Vészhelyzet Pittsburghben
  • Legjobb férfi főszereplő dráma sorozatban: Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Legjobb női főszereplő dráma sorozatban: Britt Lower (Különválás)
  • Legjobb férfi mellékszereplő dráma sorozatban: Tramell Tillman (Különválás)
  • Legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban: Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Legjobb vígjáték sorozat: The Studio
  • Legjobb női főszereplő vígjáték sorozatban: Jean Smart (Hacks)
  • Legjobb férfi főszereplő vígjáték sorozatban: Seth Rogen (The Studio)
  • Legjobb férfi mellékszereplő vígjáték sorozatban: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
  • Legjobb női mellékszereplő vígjáték sorozatban: Hannah Einbinder (Hacks)
  • Legjobb mini- vagy antológia sorozat: Kamaszok
  • Legjobb női főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Cristin Milioti (Pingvin)
  • Legjobb férfi főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Stephen Graham (Kamaszok)
  • Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Owen Cooper (Kamaszok)
  • Legjobb női mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Erin Doherty (Kamaszok)
  • Legjobb forgatókönyv vígjáték sorozatban: The Studio
  • Legjobb forgatókönyv dráma sorozatban: Andor
  • Legjobb forgatókönyv mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
  • Legjobb rendezés dráma sorozatban: Utolsó befutók
  • Legjobb rendezés vígjáték sorozatban: The Studio
  • Legjobb rendezés mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
  • Legjobb talk show: The Late Show With Stephen Colbert

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu