Így néz ki Richter József születendő gyermekének babaszobája

Ifj. Richter József és kedvese decemberre várják kisfiukat, s bár nem sok részletet árulnak el a magánéletükről, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója most mégis meglepte követőit.

Ifj. Richter József gyereke hamarosan megszületik, decemberre várják, így az is lehet, hogy már napokon belül megérkezik (Fotó: Markovics Gábor)

Ifj. Richter József kisfia a nyolcadik generációba születik bele

A művész hetedik generációs artistacsalád gyermekeként született és hűen vitte tovább a családi hagyományokat. Sokszor hangoztatja, hogy akinek egyszer odatapad a forgács a lábára, az nem tudja onnan levakarni. Hiába próbálkozott egy ideig más életpályával - sokáig például profi teniszezőnek készült - valahogy mindig visszakanyarodott a gyökereihez. 19 éves volt, amikor édesapjától átvette a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatói pozícióját, s bár sokan azt gondolták akkoriban, hogy ez jelenti majd a hazai cirkusz történetének végét, ő hosszú évek kemény munkája árán rácáfolt erre. A covid idején ráadásul megnyitotta Szadán az első Safari Parkot, ami pár év alatt úgy kinőtte magát, hogy Nagykőrösre költözött. Ifj. Richter József Safari Parkja töretlen népszerűségnek örvend azóta is, Jocó pedig hamarosan újabb kihívások elé néz.

Napokon belül édesapa lesz a cirkuszigazgató

Ifj. Richter József párjával az év első felében jelentették be, hogy érkezik a trónörökös, mostanra pedig már a babaszoba is teljesen elkészült. A dolog pikantériája, hogy a kicsinek szenzációs hangulatú szobát varázsoltak, a falat szafari parkosra festették, amelyek helyet kapott elefánt, zsiráf és zebra is. Az érkező trónörökös le sem tagadhatná, hogy nyolcadik generációs cirkusz családba születik bele, sőt, még a családi nevet is továbbviszi: Joci ugyanis a kisfiú nevét is felfestette a falra: “Richter Joci Jr.” Nos, hogy a bébit kötelezi-e majd a név és ő is artista pályára lép-e, egyelőre nem lehet tudni, sejteni azonban lehet, hiszen jó esélye van rá. Ifj. Richter Jószef korábban a Borsnak így nyilatkozott az apaságról: