Mit művel? Ruha nélkül videózták le a hóban Megyeri Csilla szeremét - Fotó

Bár Megyeri Csilla párja (és egyben születendő gyermekének édesapja) olaszként nem igen lehet hozzászokva a hazánkban uralkodó fagypont alatti hőmérséklethez, láthatóan nem igazán rezelt be a 10-20 centis hótól.

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá családja hamarosan bővül (Fotó: Bors)

Nicola Sarciá ökölvívó szakedző kedd este annyira felbátorodott, hogy sötétedés után ledobta magáról a textilt, és egy szál alsónadrágban merészkedett ki a kertbe, hogy várandós kedvese kedvéért egy angyalt formázzon a hóban.

Bár a mutatvány érzetre nem igazán lehetett kellemes, annál látványosabb volt!

Ilyen egy hóangyal, ha Megyeri Csilla párja készíti Fotó: Instagram

Reméljük, hogy Megyeri Csilla gyermekének édesapja nem fázott meg a havas kaland után. Azt mindenesetre jó látni, hogy a szerelmesek kifejezetten élvezik az intenzív havazás hatásait, és egy percig sem bosszankodnak az időjárás miatt.

Megyeri Csilla terhessége: valóra válik a műsorvezető álma

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá szerelme ugyan viharban született, de úgy tűnik, a kapcsolatuk kiállta a próbát. A műsorvezető és fiatal szerelme annyira boldogok, hogy úgy döntöttek, a családalapításba is belevágnak, mindenki legnagyobb meglepetésére. Bár ha jobban belegondolunk, Csilla régóta vágyik az anyaságra, Nicolának pedig már nem újdonság az apa szerep, így talán nem is volt olyan furcsa ez a döntés. De igaz, ami igaz, a kezdetekkor talán nem sokan fogadtak volna erre a forgatókönyvre – írta a Bors korábban.

Bár ritkán kerül szóba, nem titok, hogy míg Csilla évekig csak ábrándozhatott az anyaságról, addig az egykori profi bokszoló már megtapasztalhatta a szülővé válás szépségeit és nehézségeit. Nicola Sarciá volt párja is megajándékozta őt egy közös gyermekkel, akit együtt is nevelnek, amiből Csilla is kiveszi a részét. A műsorvezető elmondása szerint nagyon jó a viszonya a kicsivel, így érthető, hogy újra felébresztette benne az anyai ösztönt, Nicola pedig teljesítette is az álmát, augusztusban kiderült, Megyeri Csilla terhes. A leendő édesanya februárra várja a kislányát. Ezek után már csak az kérdés, hogy mikor kondulnak meg azok a bizonyos esküvői harangok.