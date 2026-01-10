Az orrába szívta az anyagot: Biztosan te is használtad már, amitől évtizedeken át függött a nő

Az orrspray-függőség egy valós probléma, a szer könnyen függőséget okozhat és könnyen beszerezhető. Az illegális anyagokkal ellentétben a gyógyszer minden gyógyszertárban megtalálható, ami csak még veszélyesebbé teszi.

Az orvosok figyelmeztetnek, csak pár napig lehet használni az orrspray-t Fotó: Freepik

Könnyen függőséget okozhat az orrspray

Egy friss kutatás arra figyelmeztet, hogy csak az Egyesült Királyságban emberek millióit fenyegeti az orrdugulásgátló spray-ktől való függőség kialakulásának veszélye. Bár a vény nélkül kapható készítmények csomagolásán egyértelműen szerepel, hogy legfeljebb hét napig ajánlott a használatuk, ezt az előírást a felhasználók milliói rendszeresen figyelmen kívül hagyják.

A spray túlzott használata mellékhatáshoz vezethet, amelyben az orrdugulás érzése rosszabbodik, amíg a terméket újra nem használják. A visszatérő orrdugulás érzését a xilometzolin és oximetazolin összetevőket tartalmazó orrspray-k okozzák.

Az ITV News nemrégiben végzett vizsgálata során kiderült, hogy sokan függővé váltak a spray-ktől, köztük Charlotte Johnson is, aki mindössze hét éves kora óta naponta többször használja az orrdugulás elleni szert.

A 30 éves nő bevallotta, hogy havonta körülbelül 30 fontot (13 334 Ft) költ a termékekre, és több mint egy órát vezetett az éjszaka közepén, hogy beszerezzen néhányat, amikor váratlanul elfogyott.

Az orrspray-ktől való függősége sok szorongást okozott, és olyan álmokhoz vezetett, amelyekben nem tud lélegezni nélkülük. Az egészségügyi szervezetek arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne használják a spray-ket hét napnál tovább, a nő azonban 23 éven keresztül függött tőlük.

Mindezek miatt az orvosok úgy vélik, hogy a lakosság nincs kellően tisztában a kockázatokkal, és egyetértenek abban, hogy a csomagoláson egyértelműbben kellene feltüntetni a hétnapos használatra vonatkozó figyelmeztetést - írja a LadBible.